 В Швеции прекращено расследование дела об убийстве Улофа Пальме | Новости из Германии о Европе | DW | 10.06.2020

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Европа

В Швеции прекращено расследование дела об убийстве Улофа Пальме

Прокурор Кристер Петерссон сообщил, что имя предполагаемого убийцы бывшего премьера Швеции установлено. Стиг Энгстрём, однако, давно скончался, поэтому расследование закрыто.

Мемориальная табличка на месте убийства Улафа Пальме в Стокгольме

Мемориальная табличка на месте убийства Улафа Пальме в Стокгольме

Почти через 35 лет после убийства премьер-министра Швеции Улофа Пальме, следственные органы этой страны установили имя предполагаемого убийцы. Это - дизайнер Стиг Энгстрём, скончавшийся еще в 2000 году, сообщил прокурор Кристер Петерссон в ходе онлайн пресс-конференции в среду, 10 июня.

"Сегодня мы можем объявить, что мы установили убийцу, это так называемый Скандиаманнен. (Стига Энгстрёма называли "Скандиаманнен", поскольку на место убийства Пальме он попал, выйдя из офиса страховой компании "Скандиа" - Ред.). Поскольку он уже скончался, я не могу предъявить ему обвинения. В связи с этим дело закрыто", - сказал Петерссон. Следствию так и не удалось связать пули, найденные на месте преступления, с каким-либо оружием, орудие убийства найти не удалось, добавил прокурор.

Энгстрём долгое время находился в поле зрения следствия. Во время убийства он находился рядом с местом преступления, имел доступ к огнестрельному оружию и ненавидел политику, проводившуюся Пальме. 

Национальная травма

Улоф Пальме был застрелен 28 февраля 1986 года в Стокгольме, когда около полуночи возвращался вместе с супругой домой из кинотеатра. Жена Пальме Лисбет была легко ранена. Расследование убийства Пальме было одним из крупнейших уголовных дел в Европе, а также одним из самых масштабных и дорогостоящих. Для шведов длительное отсутствие подвижек в расследовании стало национальной травмой.

За многие годы следственные органы изучили огромное количество материалов и улик, вышли на ряд подозреваемых, а также на такие организации, как Курдская рабочая партия и южноафриканская разведка.

В конце 1988 года был задержан наркозависимый мужчина с криминальным прошлым, которого Лисбет Пальме опознала как убийцу ее мужа. На судебном процессе он был осужден за убийство, однако оправдан апелляционной инстанцией за отсутствием неопровержимых доказательств вины.

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    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Инга Ваннер


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