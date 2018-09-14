 В Швеции оглашены окончательные результаты выборов в парламент | Новости из Германии о Европе | DW | 16.09.2018

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Европа

В Швеции оглашены окончательные результаты выборов в парламент

"Красно-зеленый" блок лишь незначительно опередил своих противников из правоцентристского альянса. Ни у одной из сторон нет большинства в парламенте, необходимого для формирования правительства.

Избиратель бросает бюллетень в урну

Власти Швеции в воскресенье, 16 сентября, огласили окончательные результаты парламентских выборов, состоявшихся 9 сентября. Партиям "красно-зеленого" блока, возглавляемого премьер-министром страны Стефаном Лёвеном и состоящего из Социал-демократической рабочей партии Швеции, Левой партии и Партии охраны окружающей среды, совместно удалось набрать 40,7 процента. Тем самым они одержали незначительную победу над получившим 40,2 процента либерально-консервативным правоцентристским альянсом, в который входят Умеренная коалиционная партия, "Христианские демократы", "Либералы" и Партия центра.

Контекст

Популистская партия "Шведские демократы" набрала 17,7 процента на выборах в парламент. Одержавшие победу социал-демократы потеряли значительное число мандатов. (09.09.2018)

Швеция до 11 ноября вводит выборочный контроль в ряде аэропортов и портах страны. Поводом для подобного решения служит изменение спектра возможных угроз, заявили в пограничной службе. (29.06.2018)

Результаты выборов дают преимущество "красно-зеленому" блоку над своими оппонентами всего в один мандат. Блок Стефана Лёвена может рассчитывать на 144 места в риксдаге, правоцентристы из альянса - на 143, а правопопулистская партия "Шведские демократы", набравшая 17,6 процента, получит 63 мест.

Ни один из блоков не получил в законодательном собрании большинства голосов, необходимого для формирования правительства. При этом оба они отказались сотрудничать со "Шведскими демократами", но выразили готовность вести переговоры о создании правительства, в которое входили бы представители обоих блоков.

В прошедших выборах приняли участие 87,2 процента избирателей, что стало самым высоким показателем с 1985 года.

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