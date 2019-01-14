 В Швеции наметился конец затяжного правительственного кризиса | Новости из Германии о Европе | DW | 16.01.2019

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Европа

В Швеции наметился конец затяжного правительственного кризиса

Председатель риксдага выдвинул кандидатуру Стефана Лёвена для повторного занятия поста премьера Швеции.

Премьер Швеции Стефан Лёвен

Премьер Швеции Стефан Лёвен

Андреас Норлен, председатель риксдага - однопалатного парламента Швеции - в среду, 16 января, выдвинул кандидатуру Стефана Лёвена для повторного занятия им поста премьер-министра страны. Голосование должно состояться 18 января.

Переизбрание Лёвена положит конец растянувшемуся на несколько месяцев правительственному кризису, который разразился после парламентских выборов 2018 года.

Как стало известно в среду, Умеренная коалиционная партия, Партия центра и "Либералы" обещали поддержать кандидатуру политика. Кроме того, ему должны достаться голоса Партии охраны окружающей среды.

Судьба голосования зависит от Левой партии

В значительной степени судьба голосования зависит теперь от действий Левой партии. Ее председатель Йонас Шёстедт после встречи с председателем риксдага 16 января пообещал кандидатуре Лёвена зеленый свет.

Контекст

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Сам политик от комментариев по поводу решения коммунистов воздержался, заявив: В значительной степени мы сформулировали тот политический курс, с которым Швеция сможет двинуться вперед".

Как и в предыдущий легислатурный период, Стефан Лёвен планирует сформировать правительство меньшинства с опорой на возглавляемых им социал-демократов,  "Либералов" и "зеленых".

Результаты выборов

Победу на парламентских выборах, прошедших 9 сентября 2018 года, одержал правящий "красно-зеленый" блок во главе с действовавшим на тот момент премьер-министром Лёвеном (144 мандата), получивший лишь на одно депутатское кресло больше, чем возглавляемый лидером Умеренной коалиционной партии Ульфом Кристерссону правоцентристский альянс (143). Третьей силой в риксдаге стали "Шведские демократы" (62 места).

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    Автор: Илья Коваль


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