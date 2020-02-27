 В Швеции задержаны двое граждан РФ в связи с нападением на чеченского блогера | Новости из Германии о Европе | DW | 07.03.2020

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Европа

В Швеции задержаны двое граждан РФ в связи с нападением на чеченского блогера

29-летний мужчина и его возможная сообщница, задержанные в Швеции, подозреваются в покушении на убийство чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов (фото из архива)

Блогер Тумсо Абдурахманов бежал из РФ из-за конфликта с родственником главы Чечни Рамзана Кадырова

Двое граждан России были задержаны в Швеции по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, известного своей критикой главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщили представители шведской прокуратуры в пятницу, 6 марта.

По информации агентства Reuters, речь идет о 29-летнем мужчине, задержанном в воскресенье, 1 марта, по подозрению в попытке совершения убийства Абдурахманова, и о его возможной 30-летней сообщнице, которую взяли под стражу в пятницу, 28 февраля.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов эмигрировал из России в 2015 году из-за конфликта с родственниками Кадырова. После этого против Абдурахманова в РФ было возбуждено дело о его возможной связи с террористической организацией "Исламское государство".

26 февраля 2020 года неизвестный мужчина проник в квартиру блогера в шведском городе Евле, когда тот спал, и ударил его молотком. Проснувшийся Абдурахманов сумел одержать верх в борьбе с нападавшим, после чего он заснял на видео лежащего на полу окровавленного мужчину. На записи тот говорит, что его зовут Руслан и что он хотел просто напугать Абдурахманова. По словам нападавшего, к блогеру его прислал "Абдурахман из Грозного". При этом мужчина добавляет: "Мать моя у них".

По сведениям информагентства Reuters, на данный момент прокуратура города Евле работает с этим видео. Оно разошлось по соцсетям, однако до сих пор ни один независимый источник не смог проверить его подлинность, оговаривает агентство.

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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