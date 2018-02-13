 В Швеции вновь открыли дело против основателя WikiLeaks | Новости из Германии о Европе | DW | 13.05.2019

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Европа

В Швеции вновь открыли дело против основателя WikiLeaks

Прокуратура Швеции решила возобновить уголовное дело об изнасиловании, возбужденное против Джулиана Ассанжа в 2010 году.

Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

Прокуратура Швеции возобновила расследование в отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Существуют серьезные основания подозревать его вину в преступлениях на сексуальной почве, заявила в понедельник, 13 мая, заместитель главного окружного прокурора Швеции Ева-Мария Персон. По ее словам, решение прекратить предварительное расследование  в 2017 году было принято потому, что Ассанж не мог присутствовать в суде, и не основывалось на материалах дела.

Прокурор сообщила, что считает возможным допрос Ассанжа по видеосвязи. Не исключено также, что его выдадут Швеции. Ранее его адвокат Дженнифер Робинсон заявляла, что он готов сотрудничать со шведскими властями. Она подчеркнула, что Ассанж будет добиваться от шведской стороны гарантий того, что впоследствии его не передадут США.

Дело об изнасиловании возбудили после публикации "иракского досье"

Контекст

Крупные нарушения часто обнаруживаются лишь благодаря информации инсайдеров. Но они нередко подвергаются преследованиям. Насколько защищены законом так называемые разоблачители? (27.04.2016)

Суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог. Основатель Wikileaks опасается экстрадиции в США, где его хотят судить за публикацию секретных документов. (01.05.2019)

Австралийский интернет-журналист и телеведущий в 2006 году основал сайт WikiLeaks, главный сервер которого находился в Швеции. Целью проекта была объявлена "неотслеживаемая публикация и анализ документов, ставших доступными вследствие утечки информации". В 2007 года сайт представил сборник из более чем 76 900 документов о войне в Афганистане, ранее недоступных для общественности. С апреля 2010 года WikiLeaks стал публиковать секретную информацию о действиях США в Ираке, представленную Ассанжу информатором из Пентагона.

В августе 2010 года в Швеции против Ассанжа было возбуждено уголовное дело на основании иска двух шведок, которые заявили, что сначала имели с ним секс по согласию, а затем он изнасиловал их. Сам Ассанж не исключил, что за эти делом стоит Пентагон. Опасаясь ареста и последующей выдачи США основатель WikiLeaks  укрылся  на территории посольства Эквадора в Лондоне, где и находился семь лет. 11 апреля 2019 года он был арестован британской полицией  после того как власти Эквадора отозвали у него право на убежище.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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Джулиан Ассанж считает себя жертвой политического заговора

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Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ". (30.04.2015)  

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