В Швеции вновь открыли дело против основателя WikiLeaks

Прокуратура Швеции возобновила расследование в отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Существуют серьезные основания подозревать его вину в преступлениях на сексуальной почве, заявила в понедельник, 13 мая, заместитель главного окружного прокурора Швеции Ева-Мария Персон. По ее словам, решение прекратить предварительное расследование в 2017 году было принято потому, что Ассанж не мог присутствовать в суде, и не основывалось на материалах дела.

Прокурор сообщила, что считает возможным допрос Ассанжа по видеосвязи. Не исключено также, что его выдадут Швеции. Ранее его адвокат Дженнифер Робинсон заявляла, что он готов сотрудничать со шведскими властями. Она подчеркнула, что Ассанж будет добиваться от шведской стороны гарантий того, что впоследствии его не передадут США.

Дело об изнасиловании возбудили после публикации "иракского досье"

Австралийский интернет-журналист и телеведущий в 2006 году основал сайт WikiLeaks, главный сервер которого находился в Швеции. Целью проекта была объявлена "неотслеживаемая публикация и анализ документов, ставших доступными вследствие утечки информации". В 2007 года сайт представил сборник из более чем 76 900 документов о войне в Афганистане, ранее недоступных для общественности. С апреля 2010 года WikiLeaks стал публиковать секретную информацию о действиях США в Ираке, представленную Ассанжу информатором из Пентагона.

В августе 2010 года в Швеции против Ассанжа было возбуждено уголовное дело на основании иска двух шведок, которые заявили, что сначала имели с ним секс по согласию, а затем он изнасиловал их. Сам Ассанж не исключил, что за эти делом стоит Пентагон. Опасаясь ареста и последующей выдачи США основатель WikiLeaks укрылся на территории посольства Эквадора в Лондоне, где и находился семь лет. 11 апреля 2019 года он был арестован британской полицией после того как власти Эквадора отозвали у него право на убежище.

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