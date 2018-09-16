 В Швейцарии возбудили уголовное дело против вероятных российских шпионов | Новости из Германии о Европе | DW | 17.09.2018

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Европа

В Швейцарии возбудили уголовное дело против вероятных российских шпионов

Следствие в отношении российских агентов ведется в Швейцарии еще с марта 2017 года. Однако после задержания их выслали в РФ.

Символическое изображение шпиона

Федеральная прокуратура Швейцарии ведет следствие по уголовному делу двух граждан России, подозреваемых в причастности к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Как сообщили представители прокуратуры в Берне в понедельник, 17 сентября, дело по подозрению в шпионаже в политических целях было открыто еще в марте 2017 года.

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Россиян также обвиняют в попытке получить данные из лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городе Шпиц. Она в числе прочего помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Федеральная служба разведки Швейцарии ранее подтвердила факт кибератаки, отметив, что преступники своих целей не достигли.

После задержания весной 2018 года в Гааге российские шпионы были высланы в РФ. Обнаружение агентов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. При этом неясным остается то, почему россиян освободили и не предали суду в Нидерландах.

В посольстве России в Берне назвали обвинения швейцарской стороны "очередной сказкой о якобы атакующих WADA "российских хакерах". В знак протеста против действий Москвы посол РФ в Берне Сергей Гармонин был вызван в МИД Швейцарии, причем уже в третий раз за 2018 год.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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