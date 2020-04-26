 В Чехии опасались за жизни вызвавших гнев Москвы первых лиц Праги | Новости из Германии о Европе | DW | 27.04.2020

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Европа

В Чехии опасались за жизни вызвавших гнев Москвы первых лиц Праги

По версии чешского издания Respekt, в Прагу с целью попытки отравления прибыл неизвестный с диппаспортом на имя гражданина РФ. Мэра Праги и главу администрации 6-го района взяли под круглосуточную охрану.

Памятник Ивану Коневу

Памятник Ивану Коневу

Силы безопасности Чехии опасались за жизнь двух политиков - главы администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба, действия которых "в последние месяцы вызывали гнев Москвы". Это утверждает чешское издание Respekt, которое провело собственное расследование, опубликованное на его сайте в воскресенье, 26 апреля.

Журналисты увязывают демонтаж памятника Коневу в Праге с решением Коларжа. Гржиб, в свою очередь, подписал решение о переименовании площади Pod kaštany (Под каштанами), перед посольством РФ в чешской столице в честь Бориса Немцова.

Коларжа и Гржиба взяли под круглосуточную охрану

По версии чешского издания, порядка трех недель назад в международный аэропорт Вацлава Гавела прибыл "сотрудник российской спецслужбы" с дипломатическим паспортом на имя гражданина РФ. Автомобиль российского дипкорпуса доставил мужчину в посольство России в Праге. Источники Respekt утверждают, что в багаже прибывшего мог находиться яд рицин.

После прилета мужчины, имя которого не разглашается, Ондржей Коларж и Зденек Гржиб были взяты под круглосуточную охрану чешских спецслужб.

 Мэру Праги запретили пользоваться общественным транспортом

В свою очередь чешский новостной сайт Novvinky.cz со ссылкой на пресс-секретаря мэра Праги Мартину Вацкову ранее сообщил, что Зденек Гржиб "получил краткосрочную полицейскую охрану". Градоначальник был, в частности, вынужден ездить на работу на автомобиле, хотя раньше пользовался общественным транспортом. В публикации также указывалось на повышенную активность российских спецслужб в Европе и на прибытие в Прагу человека, который мог представлять опасность для мэра.

Москва не приемлет действия пражских властей

Ни российская сторона, ни чешские правоохранительные органы публикации Respekt пока никак не комментируют. Ранее Следственный комитет России возбудил по факту сноса памятника Коневу уголовное дело. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва "не понимает и не приемлет эти действия" пражских властей, в России пригрозили ответными мерами.

Памятник Коневу подвергался вандализму

Памятник Коневу был установлен в Праге в 1980 году. Он пережил "бархатную революцию" в Чехословакии 1989 года, но в последние годы все чаще подвергался вандализму. Критики в Чехии считали монумент символом советского гнета, проявившегося, в числе прочего, во время подавления Пражской весны в Чехословакии в 1968 году.

В то же время сторонники считали памятник Коневу символом победы над фашизмом. Советская армия под командованием маршала освободила Прагу от нацистов в мае 1945 года. Войска во главе с Коневым также участвовали в битве за Берлин. Впоследствии - в 1956 году - Конев в качестве главнокомандующего Объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора руководил подавлением народного восстания против коммунистических властей в Венгрии. Во времена возведения Берлинской стены он занимал пост главнокомандующего группой советских войск в Германии.

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    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

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    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

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    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

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    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


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