 В Чехии в результате стрельбы в больнице погибли 6 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 10.12.2019

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Европа

В Чехии в результате стрельбы в больнице погибли 6 человек

Подоплека случившегося в больнице чешского города Острава пока неизвестна. Полиция разыскивает стрелка.

Больница в Остраве

Больница в Остраве

В результате стрельбы в одной из больниц города Острова на северо-востоке Чехии погибли не менее шести человек. Еще два человека тяжело ранены. Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в интервью чешскому радио. Сначала сообщалось о четырех погибших.

Неизвестный открыл стрельбу в травматологическом отделении больницы. Полиция опубликовала в своем микроблоге Twitter фото предполагаемого стрелка с просьбой помочь задержать его, а также проявлять максимальную осторожность.

Подоплека случившегося пока неизвестна. На месте происшествия работает полицейский спецназ.

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    Автор: Екатерина Венкина


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