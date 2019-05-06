 В Чехии вновь прошли демонстрации против премьера Бабиша | Новости из Германии о Европе | DW | 29.05.2019

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Европа

В Чехии вновь прошли демонстрации против премьера Бабиша

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подозревается в коррупции. Массовые протесты, участники которых требуют отставки политика, не утихают в стране уже пять недель.

Участники акции протеста против премьер-министра Андрея Бабиша в Брно

Участники акции протеста против премьер-министра Андрея Бабиша в Брно

Тысячи протестующих в Чехии вновь вышли на улицы во вторник, 28 мая. Участники очередной акции протеста выступили против правительства премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Контекст

После победы партии Андрея Бабиша на выборах в Чехии в ЕС заговорили об усилении правых настроений в Восточной Европе. Тут стоит воздержаться от огульных обвинений, считает Кено Ферсек. (23.10.2017)

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По оценкам полиции, во втором по величине городе Чехии Брно на улицах собрались около 2,5 тысяч протестующих. Они вышли на демонстрацию с плакатами "Бабиша в тюрьму" и "Отставка". Масштабные акции протеста, собравшие сотни демонстрантов, прошли также в Пльзене, Остраве и Либерце.

Бабиша подозревают в коррупции

Массовые акции протеста, продолжающиеся в Чехии уже пятую неделю, инициирует гражданское объединение "Миллион мгновений за демократию". Поводом для демонстраций стали подозрения Бабиша в коррупции. Следствие утверждает, что миллиардер и бывший предприниматель Андрей Бабиш в 2007 году незаконно получил субсидии ЕС в размере 2 миллионов долларов в пользу своего холдинга Agrofert. Изначально субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий. Сам премьер-министр отрицает факты нарушений и называет дело политически мотивированным.

Кроме того, протестующие опасаются, что недавно назначенная министр юстиции Мария Бенешова может затормозить расследование в отношении Бабиша. Премьер утверждает, что назначение Бенешовой не представляет угрозы для правосудия.

Несмотря на протесты, правопопулистская партия Бабиша "Акция недовольных граждан" одержала победу в Чехии на выборах в Европарламент. Представители партии получат 6 мандатов из 21 места, положенного Чехии в Европарламенте.

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    Автор: Наталия Лазарева


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