В честь кого называют аэропорты в Германии (фотогалерея)

В Германии не все аэропорты носят имена известных политиков и исторических личностей. Кто решает, как будут называться немецкие аэропорты?
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