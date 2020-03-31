В Чернобыльской зоне продолжается пожар - насколько это опасно?

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС), что в Киевской области, четвертый день продолжается пожар. Пожарным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по состоянию на вторник, 7 апреля, удалось потушить огонь на площади примерно в пять гектаров леса, но на территории зоны отчуждения горят еще 35 гектаров сухой травы и кустарников.

Власти заверяют, что радиационный фон за пределами охваченных пожаром территорий находится в пределах нормы, однако экологи указывают на потенциальную опасность происходящего и требуют усилить ответственность за поджоги.

Пожар привел к повышению радиационного фона

Исполняющий обязанностей председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook признал, что пожар привел к повышению радиационного фона в зоне отчуждения. "Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара ", - написал Фирсов. Главное управление ГСЧС по Киевской области на своем сайте сообщает, что радиационный фон в Киеве и области остается в пределах нормы, не превышая естественных фоновых значений.

Однако экс-глава Чернобыльского экологического центра Олег Бондаренко в интервью DW указал на важность других показателей. "Фон внешнего излучения, данные которого приведены, создает почва и окружающие предметы. А во время пожара в воздух поднимается масса аэрозолей, которые являются вредными сами по себе и могут включать радиационно загрязненные частицы", - пояснил Бондаренко. По его мнению, для профессиональной оценки ситуации следует сравнивать концентрацию аэрозолей до и во время пожара.

Счетчик Гейгера фиксирует повышения уровня радиации в районе села Владимировка

По данным Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, по состоянию на 5 апреля во время измерения, проведенного в городе Гостомеле неподалеку от Киева, в воздухе не было обнаружено повышенного содержания радионуклидов.

В центре сообщили, что мощность гамма-излучения составляла "до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует нормальному радиационному фону". Гостомель с помощью моделирования определили как оптимальную точку с вероятным повышением показателей радиации, поэтому замеры там свидетельствует об общей ситуации в Киеве и пригороде, отмечается в сообщении центра. Дополнительные измерения планируют провести в случае увеличения площади пожара в зоне отчуждения.

Причины пожара в зоне отчуждения ЧАЭС

Глава главного управления ГСЧС Украины по Киевской области Василий Слободяник причиной пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС назвал преднамеренный поджог сухой травы жителем близлежащего к зоне отчуждения села Раговка, что в Житомирской области. По сообщению полиции, 27-летний мужчина признался, что трижды поджигал сухую траву для забавы, а когда огонь ветром понесло дальше, не смог потушить костер.

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС в районе села Владимировка

В районе поселка Лютиж, неподалеку от зоны отчуждения, в минувшие выходные также вспыхнул пожар, который удалось быстро потушить. По словам Слободяника, это произошло в месте скопления "около ста автомобилей с киевскими номерами, пассажиры которых выехали жарить шашлыки".

По данным ГСЧС, в этом году после бесснежной зимы, дефицита весенних дождей и снижения уровня грунтовых вод в зоне отчуждения наблюдается на треть больше пожаров, чем в предыдущие годы. Главная их причина - человеческий фактор. "В зоне отчуждения постоянно задерживают людей, которые находятся там по неизвестной причине, огонь часто перекидывается на леса с прилегающих территорий, которые поджигают, я могу это почти на сто процентов утверждать, сами люди ", - отметил Василий Слободяник.

Массовые пожары - по всей стране

В последние годы пожары регулярно вспыхивают не только в зоне отчуждения ЧАЭС, но и на всей территории Украины, заявил в интервью DW председатель Украинской природоохранной группы Алексей Василюк. По его словам, в конце марта - начале апреля в разных регионах страны были зафиксированы случаи почти тысячи пожаров.

В зоне отчуждения постоянно задерживают людей, которые находятся там по неизвестной причине

"Все они - массовые поджоги сухой травы и кустов крестьянами, которые не могут объяснить целесообразность этих действий. Одни говорят, что так делали их родители и деды. Другие считают, что это стимулирует рост молодой травы для выпаса скота ", - рассказал Василюк.

Он уверен, что вреда от массового сожжения травы и сухостоя гораздо больше, чем сомнительной пользы. Эколог напомнил, что задымление пожарами дорог провоцирует рост автомобильных аварий. А вдыхание продуктов горения стимулирует онкологические и легочные заболевания, подрывает иммунитет, что крайне вредно во время эпидемии коронавируса.

Необходимо увеличить штрафы за поджоги травы

Эколог считает, что усиление ответственности за поджоги травы может положить конец этому явлению. "Сейчас штрафы за поджоги сухостоя составляют от 175 до 1700 гривен (6-60 евро), что в десятки и сотни раз меньше штрафов за нарушение карантинного режима. Увеличение этих штрафов может быстро привести в чувство нарушителей. К тому же эту работу закон возлагает на полицию, которая постоянно патрулирует и ищет нарушителей, а не на экологическую инспекцию, которая только реагирует на выявленные нарушения ", - добавил эксперт.

Поддерживает идею увеличения штрафов и Егор Фирсов. "На первом же заседании парламента депутаты должны существенно поднять штрафы за поджог травы. За отсутствие маски сейчас вас могут наказать на 17 тысяч гривен. А за поджог, который может стоить кому-то жизни (как уже недавно произошло на Житомирщине), штраф мизерный", - написал он на своей страничке в Facebook. Фирсов считает, что парламенту следует немедленно принять давно подготовленный проект закона, предусматривающий увеличение штрафов за поджоги в сотни раз. Иначе масштабные пожары будут и в дальнейшем происходить каждую осень и весну, предупредил Фирсов.

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