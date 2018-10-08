 В Черниговской области загорелся военный склад | Новости из Германии об Украине | DW | 09.10.2018

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Украина

В Черниговской области загорелся военный склад

На большом складе оружия в Черниговской области произошли взрывы. Эвакуированы около 10 тысяч человек, воздушное пространство закрыто, движение транспорта остановлено.

Взрыв на складе боеприпасов в украинской Калиновке, сентябрь 2017 года

Взрыв на складе боеприпасов в украинской Калиновке, сентябрь 2017 года

В Ичнянском районе Черниговской области Украины во вторник, 9 октября, произошел взрыв на военном складе номер 6. Как сообщает на своей странице в Facebook Генеральный штаб вооруженных сил Украины, информация о взрыве поступила в 03.30 по местному времени, во всей области и вдоль ее границ с Беларусью и Россией введены "соответствующие ограничительные меры".

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Масштаб взрыва уточняется, началась эвакуация людей, развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия, говорится в сообщении ведомства. На место происшествия выехала оперативная группа во главе с начальником Генштаба, а также премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Воздушное пространство закрыто

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС), на складе недалеко от поселка городского типа Дружба в Черниговской области прогремело несколько взрывов, которые привели к пожару. Территория склада составляет около 682,6 га, 402 га из которых - технические. Эвакуированы около 10 тысяч человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

По тревоге подняты подразделения ГУЧС, Нацполиции и Нацгвардии, приведены в готовность три самолета и вертолет. К месту происшествия направлены в общей сложности 220 человек и 60 единиц техники, в том числе 150 сотрудников Нацполиции из Киевской области.

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    Александр Никуляк (слева) помнит те времена, когда за учебу в старших классах каждый год нужно было платить 150 рублей - стоимость коровы. Но учиться тогда ему так и не выпало: во время Второй мировой 15-летнего Александра вывезли на принудительные работы в Германию. Вернулся, женился, прожил с женой 60 лет. Их сын Федор (справа) создал футбольную команду "Днестр" в Старой Ушице.

  • Анатолий Бабийчук. Горяевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    На дачу

    А вот супруги Крупицкие из Каменец-Подольского купили в Гораевке дом, который стал их дачей. Зоя - бывшая спортсменка, волейболистка и гандболистка. Ее муж Валерий работал до пенсии электриком на табачной фабрике. Фотограф говорит, что часто в портретах обращают внимание на цвет глаз или волос. "Мне же хочется показать человека более глубоко и узнать о нем еще больше", - объяснил Бабийчук DW.

  • Анатолий Бабийчук. Горяевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Переселенцы 1970-х

    Таисия Василишина (слева) приехала в Гораевку не по доброй воле. Ее родное село в 10 километрах от Гораевки затопили в начале 1970-х годов, когда строили гидроэлектростанцию на Днестре. Вместе с Ольгой Крыжановской (справа) она работала в местном совхозе. Сейчас пенсионерки заготовляют овощи и фрукты для украинских солдат, воюющих на востоке Украины.

  • Анатолий Бабийчук. Гораевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Вместе с гораевчанами

    Бабийчук (на фото справа) рассказывает, что некоторых жителей села надо было уговаривать на портретную съемку: "Я садился возле них и говорил: смотрите, фотографироваться совсем не страшно". Поэтому 42-летний Анатолий Бабийчук, сделавший тысячи портретов, снимал и самого себя, - но только среди своих героев.

  • Анатолий Бабийчук. Гораевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Особая выразительность

    Гораевка - село, каких в Украине тысячи. Но в работах Анатолия Бабийчука она обретает особую выразительность и масштабность, что оценили и в австрийском издательстве Fotohof edition, которое выпустило фотоальбом Бабийчука Horaivka.

    Автор: Олена Перепадя


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Миссия ОБСЕ в Донбассе - жертва поджога?

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Гораевка: Портрет украинского села

Эти фотографии на первый взгляд кажутся очень простыми: портреты жителей села на юго-западе Украины. Но за ними - судьбы целых поколений, человеческие истории, которые рассказывает фотограф Анатолий Бабийчук. (06.02.2018)  

Ссылки в интернете

ГУ вооруженных сил Украины в Facebook

Госслужба Украины по ЧС о пожаре в Черниговской области

Аудио- и видеофайлы по теме

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