В чем секрет успеха белорусского IT-бизнеса

В последние годы мировые медиа все чаще стали писать о Беларуси как об "IT-стране" и "Кремниевой долине Восточной Европы". Причина - успех IT-проектов с белорусскими корнями, таких, как фирма EPAM, мессенджер Viber, приложение MSQRD, компания Wargaming с ее игрой World of Tanks и другие.

А два года назад белорусская отрасль высоких технологий прославилась еще и благодаря подписанию президентом Лукашенко декрета "О развитии цифровой экономике". Согласно документу, резиденты Парка высоких технологий (СЭЗ под Минском. - Ред.) теперь могут вести бизнес в сфере криптовалют и блокчейна, пользуясь льготным налоговым режимом. После принятия декрета количество резидентов ПВТ выросло в несколько раз, сейчас в нем зарегистрированы 684 компании.

DW расспросила трех белорусских специалистов, занятых в IT-сфере, как им лично удалось добиться успеха, и в чем причина подъема отрасли в масштабах страны.

Успешные IT-проекты формируют имидж Беларуси

"Условия в ПВТ - это действительно огромный плюс для белорусской сферы высоких технологий, но и наши успешные IT-проекты говорят сами за себя и формируют имидж страны", - говорит Любовь Пашковская, сооснователь и глава Verv - компании, которая занимается разработкой приложений для смартфонов в сфере фитнеса и здорового образа жизни. В конце прошлого года девушка вошла в обнародованный журналом Forbes список "Топ-50 женщин - технологических предпринимателей из Европы".

Любовь Пашковская

Свою фирму Пашковская основала 7 лет назад с еще двумя соучредителями - Натальей Бахарь и Игорем Юдиным. Пашковская считает, что в карьере ей очень помогло то, что работать она начала довольно рано - уже на третьем курсе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР ) она устроилась тестировщиком. Кроме того, девушка отмечает полученное ею образование - знания, приобретенные в БГУИР, она применяет до сих пор.

За время работы компания Verv выпустила уже около 30 приложений, не все из них оказались успешными - приходилось изучать рынок путем проб и ошибок, продолжает Любовь Пашковская. В итоге сейчас в Verv заняты около 100 сотрудников, результатом работы которых являются шесть приложений (для бега и ходьбы, питания, здорового сна и медитации), которыми в общем сложности пользуются около 80 млн человека по всему миру.

MSQRD - приложение, меняющее внешность в видеочатах в реальном времени, тоже разработано белорусами

Пашковскую, по ее выражению, очень радует положительная динамика в белорусском IT-бизнесе: "Сейчас у нас внедряют элементы английского права. Резиденты ПВТ могут осуществлять все больше видов деятельности, заключать договоры с сотрудниками о непереманивании их и неразглашении (коммерческой тайны. - Ред.). Все это значительно облегчает нашу работу".

В Беларуси строят "IT-страну"

В Беларуси сейчас довольно часто можно услышать выражение "IT-страна" - и от айтишников, и даже от самого президента Лукашенко. Автором концепции проекта "IT-страна" является Игорь Мамоненко, генеральный директор группы компаний "БелХард". Мамоненко называют одним из основоположников IT-бизнеса в Беларуси. С 1998 года его компания, в которой сегодня около 500 сотрудников, занимается разработкой программного обеспечения для западного рынка. В 2018 году компания запустила IT-Академию Белхард, где любой может освоить профессии из сферы высокий технологий.

Игорь Мамоненко

В интервью DW Игорь Мамоненко сообщил, что "IT-страна" была задумана в связи с тем, что в 2005 году его компания столкнулась с нехваткой программистов: "Мы начали анализировать, есть ли у нас в стране сферы с избытком кадров, трудовые ресурсы, способные переучиваться. И, как оказалось, они есть". Главная цель "IT-страны" - показать, что теперь не обязательно уезжать за рубеж, чтобы получать хорошую зарплату - интернет позволяет работать на любые рынки, но жить в Беларуси и, тем самым, участвовать в развитии экономики своей страны, указывает Мамоненко.

В целом он доволен успехами белорусского IT-сектора, однако признает, что Беларусь - пока еще не совсем IT-страна: "Согласно мировым трендам, в цифровой экономике к 2035 году будут заняты 20% мирового населения. В Беларуси сейчас занято только 3% - значит, есть куда расти".

Патриотизм IT-бизнесменов в Беларуси

IT-предприниматель Кирилл Голуб создавать свою компанию начал в 2003 году, вскоре после окончания университета в Могилеве. По его словам, тогда большинство выпускников IT-специальностей местных вузов мечтали уехать за границу, поскольку интересной и перспективной работы дома было очень мало. Но то, что для многих проблема, для некоторых - возможность: "Раз я здесь родился, что мешает направить свои силы на развитие именно своей страны и ее экономики?"

Кирилл Голуб

Компания Aheadworks, основанная Кириллом Голубом, занялась разработкой программного обеспечения для электронной торговли. После 16 лет развития бизнеса, в марте 2019 года, Голуб выгодно продал Aheadworks американской компании и сейчас тратит свое время и вырученные деньги на венчурные инвестиции: "Строить еще один IT-бизнес просто и понятно, но это больше не мотивирует. Гораздо интереснее и правильнее помогать молодым предпринимателям запускать технологические стартапы, которые могут прогреметь на весь мир".

Петь дифирамбы белорусским властям за созданные условия для ведения бизнеса в сфере высоких технологий Кирилл Голуб не хочет, но в то же время признает, что "более комфортных, простых и выгодных условий, чем в ПВТ, в радиусе 1500 км от Минска не найти". По словам Голуба, для здорового бизнеса даже не обязательна особая поддержка со стороны государства, главное - чтобы не мешали, а правила были понятными и стабильными.

Первоначально развитию IT-отрасли в Беларуси, по мнению Голуба, способствовал беспарольный доступ в интернет через телефонный кабель, запущенный госпредприятием "Белтелеком" в начале 2000-х. Так стало можно искать в Сети клиентов и работать на зарубежных рынках, ведь в Беларуси в то время заказчиков было мало.

В свою очередь, мешает развитию бизнеса, как выразился Голуб, ограничения в ментальности наших бизнесменов - в белорусском обществе не одобряется стремление к большому успеху, и это зачастую сдерживает предпринимателей в желании и готовности строить "миллиардную историю".

Секрет успеха: конкуренция, менталитет, наследие СССР и господдержка

Игорь Мамоненко называет несколько причин успеха белорусской IT-отрасли. По его словам, в соседней России есть много миллиардное госфинансированиев этой сфере - а это, как он считает, полностью убивает конкуренцию и не стимулирует развитие технологий.

"Белорусский рынок - голодный и вынужден зарабатывать за границей, поэтому нашему IT-бизнесу необходимо постоянно развиваться и совершенствоваться", - подчеркивает Мамоненко. И также указывает на особенности белорусского менталитета, на этот раз позитивные: "Помимо толковости в белорусах присутствует исполнительность - это особенно важная черта для удаленного программирования".

Отмечая в целом господдержку сферы информационных технологий, Игорь Мамоненко сетует на белорусское высшее образование. По его данным, в год вузы страны готовят лишь 2,5 тысяч человек для IT-сферы, а это очень мало: "Более того, программа высшего образования безнадежно устарела и абсолютна не гибкая. Если студент не начинает работать со второго курса, его приходится переучивать на 80%". Выход гендиректор "БелХарда" видит в дополнительномнегосударственном образовании - краткосрочных курсах, которые оперативно подстраиваются под потребности рынка.

Эксперт в области информационных технологий, автор подкастов о стартап- и IT-индустрии в Беларуси Иван Веденин говорит, что секрет успеха белорусских айтишников заключается в том, что у РБ изначально была мощная научная и образовательная база в области инженерии и точных наук, созданная еще во времена СССР.

Более того, на начальном этапе развития IT-сфера была вне поля зрения государства, что позволило предпринимателем беспрепятственно реализовывать свои проекты - в отличие от остальных, чрезмерно зарегулированных секторов экономики. Однако позднее, по словам эксперта, белорусские власти решили содействовать этой отрасли, дабы предотвратить "утечку мозгов". Так, в 2005 году был создан Парк высоких технологий, благодаря которому в Беларуси сконцентрировались успешные IT-компании - EPAM, Wargaming и другие.

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