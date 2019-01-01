В чем секрет популярности немецких "зеленых"

"Союз-90"/"зеленые" стали той немецкой партией, для которой минувший год оказался самым успешным. К концу 2018-горейтинг "зеленых" не сильно уступал консерваторам из Христианско-демократического и Христианско-социального Союзов (ХДС/ХСС), а среди избирателей-женщин вышел даже на первое место.

Проходи же сейчас выборы в Берлине - одной из федеральный земель - пришлось бы, как шутят в столице, вообще перекрашивать "Красную ратушу" (так называют берлинскую мэрию) в зеленый цвет. Здесь партия экологов лидирует в партийном рейтинге, причем, с солидным отрывом.

Опросы разных социологических институтов немного разнятся, но практически по всем выходит, что имеющейся сейчас у "зеленых" электоральной базы хватило бы для того, чтобы войти в правительство на правах младшего партнера консерваторов, заменив в этой роли социал-демократов. В чем причина их популярности? Кто и почему голосует за "зеленых"?

Переменчивый рейтинг

"Зеленые" не первый раз переживают бурный подъем своего рейтинга. Так было, в частности, весной 2011 года после аварии на японской АЭС "Фукусима".

Винфрид Кречман - первый "зеленый" земельный премьер

Тогда за эту партию, активно и последовательно выступающую против использования ядерной энергетики, были готовы голосовать 27 процентов немецких избирателей, а в Баден-Вюртемберге Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann), выиграв местные выборы, стал первым "зеленым" земельным премьер-министром.

Авария в Японии побудила федерального канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) пересмотреть свое отношение к ядерной энергетике и начать в Германии поэтапный отказ от нее. Тем самым было удовлетворено одно из основных требований "зеленых". Позднее стали реальностью и многие другие представления партии экологов - будь то залог на жестяные банки и пластмассовые бутылки или строгие природоохранные нормы.

За что еще оставалось бороться? "Зеленые" одержали победу до смерти", - писал весной 2015 года известный немецкий историк Пауль Нольте (Paul Nolte). Идеология партии стала в Германии мэйнстримом, и причин голосовать именно за "зеленых", установки которых растащили по своим программам политические конкуренты, стало все меньше. На последних всеобщих выборах "зеленые" заняли последнее место из всех партий, прошедших в бундестаг.

"Зеленая" буржуазия

Оказалось, однако, что хоронить "зеленых" было преждевременно, и сам Нольте позднее признался, что ошибся со своим прогнозом. Осенью 2018 года на выборах в Баварии "зеленые" далеко обошли социал-демократов, а в Гессене сравнялись с ними по результату. И разрыв с консерваторами стал минимальным. Что изменилось?

Анналена Бэрбок и Роберт Хабек - новые лидеры "зеленых"

Изменились в первую очередь сами "зеленые". Прошли те времена, когда в партии противоборствовали два крыла: левые фундаменталисты и прагматики - реалисты. Левого крыла практически не осталось, а партию теперь возглавляют разумно, реалистично и со знанием дела аргументирующие сопредседатели Анналена Бэрбок (Annalena Baerbock) и Роберт Хабек (Robert Habeck) - свежие лица в немецкой политике. Хабек занимает второе после Ангелы Меркель (Angela Merkel) место, когда немцев спрашивают, кого они хотели бы видеть канцлером Германии.

"Зеленая буржуазия" - так швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung очень точно назвала одну из статей на эту тему. В отличие от своих догматических предшественников новые лидеры "зеленых" ищут - и находят - избирателей и в добропорядочном буржуазном центре общества, многие представители которого разочарованы в политике правящих консерваторов и социал-демократов.

О близости "зеленой" и консервативных идеологий, кстати, говорила на недавнем съезде христианских демократов и новый председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). Ведь защита природы - того, что людям дано Богом, напомнила она, это один из исконно христианских, консервативных постулатов.

Общие с консерваторами ценности

Есть и другие причины, делающие "зеленых" привлекательными для консервативно настроенных избирателей. Может показаться парадоксальным, но это, например, отношение к семье.

Семья - ячейка общества, а пол супругов "зеленым" не важен

И те, и другие считают семью ячейкой общества, непреложной ценностью, которая должна находиться под особой защитой государства. Пусть для "зеленых" и неважно, зарегистрирован ли брак официально и идет ли речь об однополых семьях или гетеросексуальных.

Есть точки соприкосновения и в представлениях об экономической политике. Будучи либералами в вопросах морали и нравственности, "зеленые" остаются партией сторонников социальной рыночной экономики в том виде, в котором ее создавали в послевоенной Германии отцы-основатели ХДС.

Довольствие для всех, "дизельгейт" и жаркое лето

"Зеленый" капитализм также предполагает наличие сильного, ограничивающего рыночную стихию и перераспределяющего общественное богатство государства. А левых избирателей "зеленые" привлекают своей социальной политикой, умело перехватывая такие темы у дезориентированных немецких социал-демократов. Совсем недавно, например, именно "зеленые" первыми выступили за повышение минимального размера оплаты труда и введение гарантированного государственного довольствия для всех, включая не желающих работать.

Лето 2018 года было в Германии уникально жарким и сухим

Немало очков прибавили в прошлом году "зеленым" также "дизельгейт", противостояние полиции и защитников природы в Хамбахском лесу, а еще - уникальное лето, которое длилось фактически с конца марта и до конца октября. За эти семь солнечных месяцев с рекордными температурами количество дождливых дней можно было пересчитать по пальцам одной руки. Тут уже даже самые отъявленные скептики испытали жутковатое чувство и поняли, что с климатом на планете и в самом деле что-то происходит.

Антипод АдГ

Но едва ли не самая главная причина роста популярности "зеленых" - это успехи правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Эти две партии воспринимаются как два противоположных полюса в общественном противостоянии по вопросу о беженцах.

За АдГ голосуют те, кто в идеале хотел бы закрыть немецкие границы и выдворить из Германии непрошеных гостей. "Зеленые" считаются партией космополитов, сторонников мультикультурного общества и европейской интеграции, приверженцев гуманизма, терпимости и приветливого отношения к людям, ищущим лучшей доли.

То есть, за "зеленых" голосуют и те, кто хочет дать отпор наступлению правых популистов. Все остальные представленные в бундестаге партии - консерваторы, социал-демократы, либералы и даже посткоммунисты - занимают по вопросу о беженцах не столь однозначные позиции, как АдГ и "зеленые".

"Зеленые" - это cool

Впрочем, дело не только в беженцах. "На новой транснациональной линии конфликта мы антипод АдГ, - указывает один из "зеленых" патриархов Юрген Триттин (Jürgen Trittin). - Речь идет о том, как реагировать на глобализацию: в одиночку или попыткой предпринять совместные европейские усилия". "Зеленые" фактически единственная из партий, которая однозначно выступает за коллективный европейский ответ. Во всех других партиях по этому вопросу в той или иной мере существуют разногласия.

Наконец, голосовать за "зеленых" стало в Германии модно, это, если пользоваться широко распространенным в Германии английским понятием, cool. Как не без ехидства замечает еженедельник Stern, за эту партию может проголосовать и "некто в куртке фирмы Canada Goose (цена - от 750 евро - Ред.), попивающий кофе из одноразового (то есть, экологически вредного - Ред.) стаканчика и припарковавшего свой тяжелый внедорожник на соседней улице".

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