В чем причина бунта боевиков ИГ в таджикской колонии

Как могло случиться, что боевики "Исламского государства" (ИГ), поднявшие бунт в таджикской колонии строгого режима, казнили заключенных там же членов партии, которую власти республики обвиняют в тесных связях с ИГ? Напомним, что 19 мая группа членов ИГ, содержавшихся в "Кирпичной" колонии в Вахдатском районе, напала на охранников и, убив их и завладев оружием, подняла бунт и пыталась совершить побег.

Силы безопасности его пресекли. Но до этого зачинщики бунта, если судить по информации официальных властей республики, показательно убили нескольких заключенных, отбывавших наказание в той же колонии. Сообщалось, что казнены и даже обезглавлены были видные богословы из Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Эта партия до 2015 года находилась в легальном политическом поле и в ряде регионов составляла по популярности конкуренцию партии власти, но затем подверглась запрету и гонениям.

Таджикские тюрьмы и стратегия "академий джихада"

Сотрудник Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко в этой связи в беседе с DW отмечает, что бунт, организованный именно сторонниками ИГ, - явление не случайное. Так же как и их атака на ПИВТ. "Тюремные джамааты - это стратегия и главная опора распространения джихадистской идеологии и потенциально слабое звено для безопасности всех постсоветских республик региона", - указывает эксперт. В тюрьмах, куда сажают боевиков ИГ, те создают так называемые "академии джихада". Ранее, по словам Серенко, именно благодаря такой стратегии джихадисты сумели сформировать в начале 2000-х годов подполье в Ираке, из которого и возникло ИГ. Его боевики до сих пор воюют на Ближнем Востоке, а сейчас пускают корни в Афганистане.

Андрей Серенко

При этом сотрудник ЦИСА обращает внимание на то, что убийство богословов ПИВТ в Вахдате - это ясное свидетельство необоснованности обвинений в тесных связях этой партии с ИГ, которые членам ПИВТ предъявляют власти Таджикистана.

В свою очередь, лидер ПИВТ Мухиддин Кабири, находящийся в изгнании в Европе, в интервью DW указал на то, что за день до событий в Вахдате по разным тюрьмам Таджикистана был проведен рейд, в ходе которого многих из находящихся в заключении членов ПИВТ перевели в штрафные изоляторы (ШИЗО). "По информации, полученной от родственников богословов, погибших в Вахдате, их троих - по какому-то стечению обстоятельств или умышленно - собрали в одном месте, а через день после этого происходит их ужасное убийство. Якобы на них напали сторонники ИГ", - рассказал лидер ПИВТ.

Кто несет ответственность за убийство таджикских богословов?

По его мнению, даже если само убийство - дело рук сторонников ИГ, это не снимает ответственности с властей. "Мы обвиняем правительство в создании соответствующей атмосферы как в обществе, так и в местах заключения. Сам президент страны Эмомали Рахмон какое-то время назад в публичном выступлении обвинял впоследствии убитого в Вахдате Саида Киёмиддина Гози в том, что тот стал шиитом, предал свою религию и стал агентом иностранных спецслужб. То есть он фактически издал фетву на убийство, поскольку для любого сторонника ИГ убить предателя своей религии считается исполнением долга. Глава государства не имел права выносить такую фетву, даже если бы человек перешел в другую конфессию", - объясняет Кабири.

Мухиддин Кабири

При этом оппозиционный политик высказывает претензии и к России, откуда в 2017 году Гози был выдан Таджикистану: "А там его под пытками заставили выступить на ТВ с покаянием, что он работал на Иран и стал шиитом. Ему дали сначала 25 лет тюрьмы, потом уменьшили срок до 8 лет, а теперь убили".

Знают ли в Москве правду о ПИВТ?

Россия продолжает практику выдачи без суда и следствия оппозиционеров Таджикистану. "Только пару дней назад еще одного активиста ПИВТ арестовали в аэропорту Внуково и без суда и следствия вывезли в Душанбе, где он оказался в СИЗО. Все наши обращения через СМИ к руководству РФ не дают результата. Теперь пришло время обратиться в международные организации и в ЕСПЧ, чтобы повлиять на ситуацию. Часть вины за то, что наши люди гибнут и подвергаются пыткам в тюрьмах, лежит на России", - подчеркнул Кабири в интервью DW.

Гулмурод Халимов

По его словам, в Москве знают об абсурдности обвинений ПИВТ в связях с ИГ. "ИГ именно меня первым среди таджиков назвала муртадом, вероотступником, и в своем видеообращении призвала к моему убийству после того, как я, тогда еще находясь в Душанбе и будучи депутатом, объявил, что ИГ не представляет ислам", - вспоминает оппозиционный политик.

"Далее, когда я уже был в Турции, ее власти предупредили меня о подготовке ИГ попытки меня убить или похитить. Это стало одной из причин, по которым я покинул Турцию. Тем не менее власти Таджикистана все время нас обвиняют в связях с ИГ и чуть ли не в том, что мы являемся частью ИГ. А параллельно нас обвиняют в том, что мы - иранские агенты, хотя одно с другим звучит совершенно абсурдно", - рассуждает Кабири. В этой связи отметим, что 21 мая правозащитная организация Freedom Now передала в Комитет по правам человека ООН дела одиннадцати политических заключенных из Таджикистана. В основном это члены ПИВТ.

Как поступают с "академиями джихада" в Казахстане

При этом "ИГ и правительство - в определенном смысле союзники", и это надо понимать властям тех стран, которые сотрудничают с Душанбе, считает Кабири. "Власть Эмомали Рахмона все время опиралась с идеологической точки зрения на тех салафитов, которые считают врагами ислама суфиев, политические партии и вообще умеренных мусульман. Этому есть объяснение - согласно идеологии вышеназванной группы салафитов, партии и парламент создавать нельзя, а все мусульмане должны подчиняться главе государства, эмиру. Союз власти в Душанбе и таких групп находит поддержку со стороны ряда государств Персидского залива. Но из-за этого в дальнейшем радикальные группы, используя потенциал властей, закрепятся в Таджикистане", - предупреждает лидер ПИВТ.

По мнению Андрея Серенко, инцидент в Вахдате - опасный сигнал для Таджикистана, тем более что это уже второй за последний год бунт в колониях с участием ИГ. В интервью DW эксперт ЦИСА сравнивает ситуацию в пенитенциарной системе этой республики с тем, как обстоит с этим дело в Казахстане.

Там, отмечает он, изменен режим содержания осужденных, связанных с джихадистскими организациями. "Они содержатся в одной колонии под очень строгим надзором, власти не допускают контактов этого спецконтингента с другими осужденными. Поэтому возможности джихадистов по проведению вербовочной работы среди обычных заключенных сильно ограничены", - пояснил Серенко.

"Как мне видится, в Казахстане удалось найти тонкую грань в совместной работе властей, использующих сложную структуру исламских организаций, и религиозных деятелей. И там нет подхода к салафитскому мазхабу как к однозначному злу. В Казахстане существуют четыре-пять типов салафитских групп, среди которых выделяются те, которые относятся к властям лояльно. А власти - к ним, чтобы избежать распространения радикальных джихадистских трактовок", - добавил собеседник DW.

Этого, по его выражению, полностью лишили себя власти Таджикистана, когда ликвидировали и идеологически дискредитировали ПИВТ, которая являлась суннитской структурой классического образца и была своеобразным предохранителем на пути распространения радикальной идеологии. "Теперь Таджикистан этой подушки безопасности лишен. И обострение, которое мы наблюдаем в республике в последние полгода, связно во многом именно с этим", - считает Андрей Серенко.

Подтверждением этого тезиса эксперта ЦИСА выступает хронология событий: именно в то время, когда власти Таджикистана запретили ПИВТ, в ряды ИГ перешел полковник таджикского ОМОНа Гулмурод Халимов, ставший впоследствии военным министром ИГ. И вот сейчас среди главарей бунта в "Кирпичной" колонии оказался его сын, Бехруз Гулмород, в 2017 году арестованный в Таджикистане.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова Навруз в Таджикистане Галим делал репортажи не только об актуальных событиях, но и местных традициях - например, о Наврузе. Навруз наступает в день весеннего равноденствия и символизирует приход нового года и пробуждение природы.

Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова Национальное блюдо суманак Галим любил снимать людей за работой. Как здесь, когда женщина осуществляет приготовления к Наврузу. Таджики пекут маленькие лепешки и готовят ритуальные блюда. Одно из них - суманак. Едят его только раз в год - в день весеннего равноденствия.

Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова Скейтбордисты в центре Душанбе Таджикистан в последние годы становился все более закрытой и консервативной страной. Тем интереснее было ловить, как говорил Осип Мандельштам, "ворованный воздух" нерегулируемых государством сфер жизни. Галима интересовали молодежные субкультуры. Эта фотография - из репортажа о том, как живут юные скейтбордисты в Душанбе.

Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова Формы китайской экспансии Одной из тем, которые волновали журналистов в Таджикистане, было постепенное усиление китайского влияния в регионе и в стране. Одно из его проявлений - появление китайских фермеров на таджикских полях. Галим Фасхутдинов фотографировал китайцев, получивших в аренду земли в Таджикистане.

Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова Из Китая в Таджикистан за высокими урожаями Местные и приезжие работники находят общий язык с помощью переводчиков. В своем фоторепортаже, сделанном в 2013 году, Галим рассказывал о том, что в сотрудничестве с китайцами местные таджики могли неплохо заработать, особенно трактористы или слесари.

Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова Трудовые мигранты из Таджикистана Конечно, темой репортажей из Таджикистана не могли не быть судьбы местных гастарбайтеров. Галим много фотографировал и писал о том, как они уезжали на заработки и возвращались, а потом снова уезжали.

Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова Базары в Таджикистане Рынки в Таджикистане - это не просто центры торговли. Это еще и своеобразные барометры экономической жизни страны. Галим наблюдал за тем, как экономический кризис в стране сказывался на числе покупателей на базарах.

Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова Клуб любителей олдтаймеров У Галима был отличный фоторепортаж о том, как и чем живут любители олдтаймеров в Душанбе, вместе решают, как отремонитировать раритетный автомобиль или где достать к нему запчасти.

Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова Увлечение для состоятельных Старинных машин на всех не хватит, а потому желающим приходится серьезно раскошеливаться - как на покупку, так и обслуживание такого авто. На фото - "Газ-12" 1951 года выпуска с номерами даже не Душанбе, а Сталинабада - так называлась таджикская столица до 1961 года.

Таджикистан глазами Галима Фасхутдинова Галим Фасхутдинов Автору этих и многих других фотографий и репортажей было 44 года. Галим Фасхутдинов погиб в результате ДТП вечером во вторник, 30 января. На пешеходном переходе его сбило маршрутное такси. Журналиста доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание. Мы запомним его как жизнелюбивого человека и профессионала. Выражаем свои соболезнования жене и двоим детям Галима. Автор: Галим Фасхутдинов, Душанбе, Михаил Бушуев

