В чем причина аполитичности белорусской молодежи

Менее 10% молодых белорусов хотят политических перемен в стране, выяснил "Левада-центр". В чем тут дело, разбирались молодые лидеры и общественные активисты в ходе дискуссии в Минске.
На прошедшей в Минске во вторник, 4 декабря, дискуссии "Как молодежь Беларуси представляет свое будущее" ее участники обсудили результаты соцопроса "Левада-центра", проведенного совместно с Фондом Бориса Немцова при поддержке МИД ФРГ. Авторы исследования попытались выяснить, каким видят свое будущее молодые (от 18 до 35 лет) жители российских, украинских и белорусских городов. Один из выводов социологов - политических перемен хотят менее 10% белорусской молодежи.
"Политика для белорусов - нечто абстрактное и небезопасное"
"Не хочется заниматься политикой в Беларуси. Но мы в своей организации помогаем молодежи решать проблемы и формировать гражданское общество", - так Анна Агеева, член правления молодежного образовательного центра "Фиальта", координатор и ведущая образовательных программ, ответила на вопрос модератора дискуссии Франака Вячерка, готовы ли вы брать на себя ответственность и становиться политиком в Беларуси.
Даниил Лаврецкий, один из руководителей организации "Объединение белорусских студентов", полагает, что политика для белорусов - нечто абстрактное: "Людей волнует то, что им близко, и они не задумываются, что их бытовые проблемы - следствие плохой политики, и государство намеренно делает так, чтобы они это и не поняли".
Есть ощущение, что политика - нечто запретное, само это слово негативно окрашено в Беларуси, полагает политтехнолог Алина Нагорная, основательница общественного движения "Дзея". На вопрос модератора дискуссии, может ли молодой человек в Беларуси стать лидером нации, как когда-то Лукашенко, она ответила так: "Думаю, что да, но при других политических условиях". Пока же за политическую активность, констатирует Алина, можно потерять возможность учиться в Беларуси.
Гораздо больше белорусов, чем россиян и украинцев, согласно исследованию "Левада-центра", отрицательно ответили на вопрос, могут ли они влиять на ситуацию в стране. Дмитрий Герилович, председатель Белорусского национального молодежного совета "Рада", в связи с этим указывает на отсутствие политической культуры и реальных механизмов для перемен.
Настроения 20-летних и 30-летних белорусов отличаются
Анна Чередниченко, исполнительный директор Фонда Бориса Немцова "За свободу", допускает, что результаты опроса могут не вполне отражать реальность, так как не все респонденты искренне отвечали на вопросы. Но если верить полученным данным, то они, по выражению Чередниченко, свидетельствуют об усталости, разочарованности, неверии в перемены.
Примечательно, что в ходе дискуссии проявилась разница в настроениях тех, кому сегодня 20 лет, и тех, кому 35. Последние вспоминают о том, что и в конце 90-х, когда по Беларуси прокатилась волна массовых уличных протестов, и позже политики и активисты были уверены, что перемены близко, но они до сих пор не наступили. Между тем поколение 20-летних в ходе обсуждения продемонстрировало, что верит в неизбежность перемен в обозримом будущем, но, тем не менее, заметной политической активности в реальной жизни оно не проявляет.
Анна Чередниченко допускает, что молодые белорусы могут чувствовать себя более свободными, потому что - и это подтверждают данные опроса - они чаще, чем их сверстники из Украины и России, ездят в Европу: от Минска два часа езды до Вильнюса, выходные можно провести в Литве.
По мнению Дмитрия Гериловича, 10 процентов желающих перемен молодых белорусов - это не так мало. Он уверен, что социологам следовало бы объяснять респондентам в Беларуси, что политика - это не только борьба политических партий, это возможность сделать общество более комфортным для себя: "В Беларуси критически не хватает политического просвещения, многие просто не понимают, что такое политика, и, как следствие, оказывают в ловушке формулировок вопросов".
Дмитрий уверен, что, спроси у белорусов не про абстрактные политические перемены, а, например, должны ли граждане контролировать перечень статей госрасходов, за перемены высказалось бы гораздо больше 10 процентов.
Формула белорусской аполитичности
Присутствовавший на дискуссии российский философ Максим Горюнов видит две причины аполитичности белорусской молодежи. Во-первых, успех белорусского силового аппарата - молодежь запугали: "Лукашенко много инвестировал в смирение белорусов, до него над этим поработала и компартия БССР, до нее - российские генерал-губернаторы, а еще раньше - воеводы польские".
Во-вторых, по мнению Горюнова, у белорусов нет своей истории национально-освободительной борьбы, сопоставимой с историей противостояний, например, в украинском Львове или в Польше во времена "Солидарности". Как следствие, нет, по выражению философа, инерции, культа героев сопротивления.
В Беларуси и 20, и 10, и 5, и 100 лет назад, констатирует Горюнов, появлялось поколение, которое говорило: вот-вот у нас появится своя национальная демократическая буржуазная гражданская республика. И всякий раз они терпели неудачу за неудачей. Сейчас, по наблюдению Максима Горюнова, опять появляется поколение, которое верит в демократическое будущее своей страны.
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