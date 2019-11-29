В центре Киева застрелен трехлетний сын депутата областной рады

В центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской вечером в воскресенье, 1 декабря, неизвестный злоумышленник "выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины", сообщается на странице Facebook МВД Украины.

Как уточняется в сообщении, "от полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу". В Киеве проводится "специальная полицейская операция по поиску злоумышленника", а "по факту убийства начато уголовное производство".

Целью стрелявшего был автомобиль Range Rover, которым управлял отец убитого мальчика, депутат Киевской областной рады и ресторатор Вячеслав Соболев, с которым связались продюсеры программы "Телевизионная служба новостей" украинского телеканала "1+1" . Он подтвердил, что убит его сын. В машине также находилась его жена и мать ребенка.

Кто такой Вячеслав Соболев

Как уточняется на сайте "ТСН", 47-летний Вячеслав Соболев владеет рестораном "Марио" в Киеве, возле которого и произошла стрельба. В Киевской областной раде он входит в комиссию по вопросам бюджета и финансов. В прошлом Соболев работал заместителем мэра Донецка и зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Обстрелянный Range Rover Соболев арендует у компании "ДонУкрПроектНИИ", которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма и отмывании средств, полученных в так называемых "ЛНР" и "ДНР", сообщается на сайте украинского агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо". Ранее эта компания была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем был Соболев.

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