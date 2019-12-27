В центре Еревана в гостинице произошла стрельба

В столице Армении Ереване в четверг, 23 января, произошла стрельба в гостинице "Эребуни Плаза", где находится офис бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, а также редакция оппозиционного телеканала "5-й канал", спонсируемого, по сведениям местных СМИ, семьей Кочаряна. Рядом со зданием гостиницы расположены офис представительства ООН в Армении, здания правительства и ряда министерств.
По сообщению ряда местных СМИ, в здание отеля проник вооруженный мужчина, который сначала поинтересовался, где находится офис Кочаряна. Затем он захватил одного или нескольких заложников. Со злоумышленником вступил в переговоры и. о. начальника полиции Арман Саркисян. В результате переговоров злоумышленник сдался.
"Мужчина сдал оружие. Ситуация контролируется. Все подробности будут предоставлены позже", - сказал журналистам пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщил DW руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян, во время налета в помещении никого не было, люди находились на обеденном перерыве. По его мнению, это мог быть "психически неуравновешенный одиночка". Согомонян надеется, что правоохранительные органы смогут разобраться в происшедшем. Нападавшего уже вывезли из отеля, но гостиница по-прежнему закрыта для посетителей.
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Автор: Ашот Газазян, Ереван