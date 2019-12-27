 В центре Еревана в гостинице произошла стрельба | Новости из Германии о Европе | DW | 23.01.2020

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Европа

В центре Еревана в гостинице произошла стрельба

Инцидент произошел в гостинице "Эребуни Плаза", где находится офис экс-президента Армении Кочаряна. Вооруженный мужчина захватил в здании отеля одного или нескольких заложников.

Столица Армении Ереван

Столица Армении Ереван

В столице Армении Ереване в четверг, 23 января, произошла стрельба в гостинице "Эребуни Плаза", где находится офис бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, а также редакция оппозиционного телеканала "5-й канал", спонсируемого, по сведениям местных СМИ, семьей Кочаряна. Рядом со зданием гостиницы расположены офис представительства ООН в Армении, здания правительства и ряда министерств.

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По сообщению ряда местных СМИ, в здание отеля проник вооруженный мужчина, который сначала поинтересовался, где находится офис Кочаряна. Затем он захватил одного или нескольких заложников. Со злоумышленником вступил в переговоры и. о. начальника полиции Арман Саркисян. В результате переговоров злоумышленник сдался.

"Мужчина сдал оружие. Ситуация контролируется. Все подробности будут предоставлены позже", - сказал журналистам пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщил DW руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян, во время налета в помещении никого не было, люди находились на обеденном перерыве. По его мнению, это мог быть "психически неуравновешенный одиночка". Согомонян надеется, что правоохранительные органы смогут разобраться в происшедшем. Нападавшего уже вывезли из отеля, но гостиница по-прежнему закрыта для посетителей. 

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    Автор: Ашот Газазян, Ереван


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