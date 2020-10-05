В ходе протестов в Бишкеке пострадали 686 человек

В ходе протестов в Бишкеке пострадали 685 человек, еще один скончался сообщило министерство здравоохранения Киргизии во вторник, 6 октября. В частности, 521 человек после оказания медицинской помощи проходят лечение дома, а 164 человека госпитализированы, семеро из них - в реанимации.

Между тем протестующие сторонники партий "Ата Мекен" и "Республика" захватили Государственную регистрационную службу (ГРС) Киргизии, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на сотрудников службы. По их словам, глава ГРС и директор госпредприятия "Инфоком" при ГРС были вынуждены подать в отставку.

Представители Социал-демократической партии Кыргызстана, партий "Республика", "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Бир Бол" и "Замандаш" создали координационный совет и призывают действующий парламент Киргизии назначить новый состав правительства и объявить импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову. Между тем депутаты собирались провести внеочередное заседание, но не смогли собрать кворум, пишет ТАСС. Как рассказал "Интерфаксу" гражданский активист Аманбол Бабакулов, на экстренном заседании могла быть рассмотрена кандидатура оппозиционера Садыра Жапарова на пост исполняющего обязанности премьер-министра.

ЦИК Киргизии признал недействительными результаты выборов

Протесты в Киргизии вспыхнули после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Согласно предварительным результатам, в состав нового парламента проходили партии "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразила озабоченность возможным подкупом голосов избирателей.

Тысячи человек 5 октября вышли на акцию протеста на улицы Бишкека. Митинг вылился в столкновения с милицией, стражи порядка применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. На следующий день митингующие в столице Киргизии прорвались в парламент. Кадры с места событий свидетельствовали о погроме в здании и поджоге нескольких автомобилей на примыкающей территории. 6 октября ЦИК Киргизии решила признать итоги парламентских выборов в республике недействительными.

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