 В ходе ″бензиновых протестов″ в Иране убит полицейский | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.11.2019

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Мир

В ходе "бензиновых протестов" в Иране убит полицейский

В Иране третий день продолжаются беспорядки - более ста отделений банков в огне, задержано больше тысячи человек, от ранений скончался сотрудник полиции. Власти ограничили работу интернета.

Протесты в Иране

В ходе массовых беспорядков, вызванных повышением цен на бензин и нормированием его продажи, в Иране убит сотрудник полиции, пытавшийся противодействовать атаке на полицейский участок. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило агентство IRNA. Инцидент произошел на западе Ирана в городе Керманшах.

Всего в ходе беспорядков и стычек с полицией, начавшихся в пятницу и охвативших несколько регионов Ирана, правоохранительные органы задержали свыше 1000 человек. Радикально настроенные участники акций подожгли более ста банков и несколько торговых центров.

Контекст

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По сообщению нескольких информационных агентств, иранские власти в ночь с субботы на воскресенье ввели ограничения в работе интернета, сеть во многих местах недоступна, что затрудняет передачу информации о протестах. На воскресенье намечено кризисное заседание парламента.

"Мать всех инфляций"

Решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Согласно правительственному постановлению, обладатель государственной бензиновой карты может в месяц купить до 60 литров бензина по цене эквивалентной 12 евроцентам. Те, кто нуждается в большем количестве топлива, вынуждены будут платить от 24 до 30 центов за литр в зависимости от качества бензина. Это почти в три раза выше, чем сегодняшние цены.

Тем временем прокуратура страны угрожает протестующим. "Смутьянов, безусловно, направляют из-за рубежа, а их действия незаконны и преступны (...), поэтому мы будем последовательно действовать против них", - цитирует государственное информационное агентство ISNA генерального прокурора Ирана Мохаммада Джавада Монтазери. Он призвал граждан держаться подальше от дебоширов, чтобы не подвергаться риску уголовного преследования.

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    Автор: Наталья Позднякова


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