В Хемнице правые радикалы устроили беспорядки после гибели мужчины

В шествии по центру Хемница приняли участие около 800 человек, СМИ сообщили о нападениях на полицейских и мигрантов. Поводом стала гибель мужчины от ножевых ранений после драки, произошедшей накануне.
Около 800 человек устроили митинг и шествие в центре саксонского Хемница во второй половине дня в воскресенье, 26 августа. Поводом стала гибель 35-летнего мужчины в ночь на воскресенье в результате потасовки нескольких человек различных национальностей, сообщила местная полиция. Мужчина получил ножевые ранения и позже скончался в больнице.
Правые радикалы, некоторые из которых оказались местными футбольными фанатами, в интернете на страницах нескольких правых группировок призвали собраться у памятника Карлу Марксу в центре города и выступить "против преступлений, совершаемых иностранцами". В течение дня в воскресенье эти страницы в Сети были удалены, сообщает Spiegel Online.
При этом, по данным местных СМИ, в ходе акции из толпы бросали в полицейских бутылки, ее участники устроили потасовку с правоохранителями. Представитель городской полиции не подтвердил и не опроверг сообщения о нападениях на мигрантов, при этом заметил, что "несомненно был контакт" между демонстрантами и лицами, непричастными к акции.
В Хемнице стянуты дополнительные силы полиции
В итоге пострадал один полицейский, еще два человека сообщили в полицию о полученных травмах - один из них оказался сирийцем, второй - немцем. Еще одно заявление об угрозах со стороны демонстрантов подал мужчина болгарской национальности, сообщил Spiegel Online.
В начале акции в Хемнице оказалось недостаточно сил полиции, чтобы остановить националистов. В город были дополнительно направлены полицейские из Лейпцига и Дрездена. Местная администрация решила досрочно прекратить городской праздник.
В первой половине дня в воскресенье в Хемнице прошел посвященный той же теме митинг, организованный правопопулистской партией "Альтернатива для Германии". По данным полиции, акция, в которой участвовали около 100 человек, закончилась без инцедентов.
Что произошло в ночь на воскресенье в Хемнице?
В конфликте, который произошел в воскресенье около 3 часов ночи после городского праздника, приняли участие до 10 человек. В результате от ножевых ранений скончался один 35-летний мужчина, еще двое в возрасте 33 и 38 лет пострадали. Полиция задержала двух человек 22 и 23 лет, однако пока не раскрыла их национальности, поскольку расследование еще продолжается.
В полиции также призвали не участвовать в спекуляциях. Так, в настоящий момент не подтвердилась версия о том, что убитый и раненые защищали женщину от сексуальных домогательств.
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