 В Хемнице правые радикалы напали на ресторан еврейской кухни | Новости из Германии о Германии | DW | 08.09.2018

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Германия

В Хемнице правые радикалы напали на ресторан еврейской кухни

Дюжина людей, скрывавших свои лица, выкрикивали антисемитские оскорбления и бросали различные предметы во владельца еврейского ресторана в Хемнице. В настоящий момент проводится расследование.

Ресторан еврейской кухни Шалом в Хемнице

Ресторан еврейской кухни "Шалом" в Хемнице

В ходе беспорядков в Хемнице было совершено нападение на ресторан еврейской кухни "Шалом". Группа нападавших начала бросать различные предметы в сторону кошерного ресторана, они кричали "Убирайся из Германии, еврейская свинья". Об этом в субботу, 8 сентября, владелец заведения Уве Дзюбалла (Uwe Dziuballa) рассказал агентству AFP.

По его словам, инцидент произошел 27 августа, на второй день беспорядков в Хемнице. Вечером он услышал шум и вышел из здания. Там ресторатор увидел человек 10-12, лица некоторых из них были скрыты. Возможно, он крикнул им "Пошли вон!", вспоминает Дзюбалла.

В ответ собравшиеся стали выкрикивать антисемитские оскорбления, бросать в ресторан различные предметы, один камень попал Уве Дзюбалле в плечо. Полицейские приехали "минутой позже", записали показания и собрали улики. В настоящий момент расследованием занимается Управление уголовной полиции Саксонии. Представитель МВД подчеркнул в разговоре с газетой Welt am Sonntag, что в данном случае "очевидно политически мотивированное преступление с антисемитской подоплекой".

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Что произошло в Хемнице

26 августа в Хемнице был убит в драке 35-летний мужчина, полиция задержала двух подозреваемых, которые запрашивали в Германии статус беженца. Еще один человек находится в розыске.

В тот же день около 800 человек, в основном, сторонников праворадикальных группировок, устроили в Хемнице митинг и шествие в знак протеста против произошедшего. По данным местных СМИ, в ходе акции из толпы бросали в полицейских бутылки, ее участники устроили потасовку с правоохранителями. Представитель городской полиции не подтвердил и не опроверг сообщения о нападениях на мигрантов, при этом заметил, что "несомненно был контакт" между демонстрантами и непричастными к мероприятию лицами.

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    Автор: Дарья Брянцева


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