 В Харькове совершили нападение на участников ″Марша равенства″ | Новости из Германии об Украине | DW | 15.09.2019

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Украина

В Харькове совершили нападение на участников "Марша равенства"

На марш, организованный в Харькове ЛГБТ-сообществом, вышли несколько тысяч человек. Радикалы забросали участников шествия яйцами, а после избили трех человек. Полиция задержала 18 участников беспорядков.

Участники Марша равенства за права ЛГБТ в Харькове

Участники "Марша равенства" за права ЛГБТ в Харькове

В рамках ЛГБТ-форума "Харьков Прайд" в Харькове в воскресенье, 15 сентября, прошел первый "Марш равенства". По разным оценкам, в мероприятии приняли участие от двух до трех тысяч человек. Среди них были представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Украине. Участники марша подверглись нападению: противники движения закидали их яйцами, после завершения акции трое людей были избиты, сообщает "Настоящее время".

Безопасность во время "Марша равенства" обеспечивали около 2,5 тысяч сотрудников полиции. В МВД Украины заявили, что акция прошла без грубых нарушений. Тем не менее по окончании мероприятия было задержано 18 человек, сообщает издание TSN.

Контекст

В Киеве 12 июня ЛГБТ-сообщество и активисты проведут "Марш равенства". Правопорядок в ходе мероприятия будут охранять 6500 силовиков. DW - о реакции украинского общества на это событие. (10.06.2016)

В центре Киева прошел Марш равенства, организованный ЛГБТ-сообществом. Среди 1,5 тысячи участников были украинские и европейские политики. Безопасность обеспечивали около 7000 полицейских. (12.06.2016)

Одновременно с "Маршем равенства" радикальные общественные организации в Харькове провели собственные акции против движения ЛГБТ. Кроме того, несколько дней назад мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что городские власти намерены обратится в суд с просьбой запретить марш. Позже в мэрии заявили, что не будут пытаться помешать проведению акции.

"Марш равенства" в Киеве

В июне в Киеве прошел "Марш равенства" , организованный ЛГБТ-сообществом, в нем приняли участие около 2,5 тысяч человек. Националисты пытались остановить его, но были блокированы полицией. В результате беспорядков было задержано до десяти человек. 

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