 В Харькове возбуждены уголовные дела после сноса памятника маршалу Жукову | Новости из Германии об Украине | DW | 03.06.2019

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Украина

В Харькове возбуждены уголовные дела после сноса памятника маршалу Жукову

Украинские националисты протестовали в Харькове против съезда партии Кернеса и Труханова. В ходе протестов был снесен памятник маршалу Жукову. Пострадало трое сотрудников полиции.

Снесенный памятник Жукову

Снесенный памятник Георгию Жукову

Харьковская полиция возбудила уголовное производство по статьям о хулиганстве и угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа после того, как группа украинских националистов снесла памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Соответствующее сообщение опубликовано в воскресенье, 2 июня, на сайте полиции Харьковской области.

Контекст

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Несколько десятков националистов из движений "Национальный корпус", "Фрайкор", "Правый сектор" и "Антикоррупционный блок участников АТО" собрались в субботу возле памятника Жукову, чтобы выразить протест против съезда партии харьковского градоначальника Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам". В ходе акции они приняли решение снести памятник. Снос сопровождался стычками с полицией, в ходе которых неизвестные распылили слезоточивый газ - трое сотрудников получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу.

Мэр Харькова Геннадий Кернес уже заявил, что памятник Жукову будет восстановлен. "Ничего, восстановим. В ближайшее время. Народный депутат Виталий Хомутынник уже пообещал выделить на это деньги из своего фонда "Возрождение", - написал он на своей странице Facebook.

9 мая Кернес призвал горожан поддержать петицию о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. Проспект Жукова был переименован в проспект Григоренко в ходе выполнения закона о декоммунизации.

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