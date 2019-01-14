В Хакасии уволили критиковавшую премии руководству чиновницу

В Хакасии уволена первый заместитель министра финансов Галина Спиридонова, ранее критиковавшая выплату 200- и 300-процентных премий трем вице-губернаторам региона, а также 11 главам министерств и ведомств. Увольнение Спиридоновой связано с "истечением срока ее контракта", сообщили в четверг, 17 января, РБК в пресс-службе правительства Хакасии. Замминистра финансов была уволена 26 декабря, указала глава управления пресс-службы и информации Ирина Бутенко.

Власти: данные о размерах премий недостоверны

Накануне данное управление также заявило о недостоверности информации о размере премиальных, полученных высшими чиновниками региона. Кроме того, министр финансов республики Ирина Войнова сообщила, что с 2019 года премии членам регионального правительства будут снижены.

"Порядок премирования лиц, замещающих государственные должности в республике Хакасия, утвержден с 2006 года… С текущего года данные премии будут уменьшены в размере", - заявила она, указав на решение главы Хакасии Валентина Коновалова.

Премии 14 высокопоставленным чиновникам

Местные СМИ, в том числе абаканский телеканал ТВ7 и интернет-издание "Пульс Хакасии", ранее сообщили о премиях 14 местным высокопоставленным чиновникам и увольнении раскритиковавшей эти выплаты Спиридоновой. СМИ также опубликовали копию распоряжения о премиях. По их оценкам, размер выплат составил 200-400 тысяч рублей.

Как отмечают издания, Галина Спиридонова узнала о премиях руководству после того как выяснилось, что сотрудники министерства финансов не получат премии перед Новым годом в связи с экономией бюджетных средств.

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