 В ФРГ число правых экстремистов превысило 30 тысяч человек | Новости из Германии о Германии | DW | 04.06.2020

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Германия

В ФРГ число правых экстремистов превысило 30 тысяч человек

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер назвал правый экстремизм главной угрозой демократическому государству. Только за один год число правых экстремистов в ФРГ выросло на 6 тысяч человек.

Правые экстремисты на демонстрации в Берлине, 2019 год

Правые экстремисты на демонстрации в Берлине, 2019 год

В Германии растет число правых экстремистов. В минувшем году число представителей правоэкстремистской сцены в ФРГ увеличилось в годовом исчислении почти на 6 тысяч человек и превысило 30 тысяч человек, сообщило в четверг, 4 июня, агентство dpa со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве по охране Конституции.

Статс-секретарь в МВД ФРГ Ханс-Георг Энгельке (Hans-Georg Engelke) в ответ на запрос dpa связал рост числа правых экстремистов в Германии с более пристальным вниманием к ним со стороны правоохранительных органов, а также с оптимизацией методики подсчета. В 2018 году в Германии насчитывалось 24 100 правых экстремистов, в том числе 12 700 – склонных к насилию.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в конце минувшей недели назвал правый экстремизм "самой большой угрозой для нашего демократического правового государства". Правительство ФРГ также ожидает дальнейшего роста числа правых экстремистов, которых полиция характеризует как "потенциально опасных лиц".

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    Автор: Юлия Сеткова


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