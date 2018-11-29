 В ФРГ усилилась шпионская деятельность | Новости из Германии о Германии | DW | 27.06.2019

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Германия

В ФРГ усилилась шпионская деятельность

Активнее других против Германии шпионят Россия, Китай, Иран и Турция. К ФРГ проявляют особый интерес из-за ее мощной экономики и инноваций, говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции.

Бинокль

В ФРГ в 2018 году продолжала усиливаться шпионская деятельность,  активнее всех против Германии шпионили Россия, Китай, Иран и Турция. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции, представленном в четверг, 27 июня, в Берлине.

Контекст

В Литве по подозрению в шпионаже на Россию задержаны несколько человек, среди них бывший вице-мэр Вильнюса. В Латвии в государственной измене обвинили известного журналиста. DW разбиралась в происходящем. (21.12.2018)

Впервые в Германии сотрудников спецслужб начали готовить по университетской программе. Инициатором выступило ведомство федерального канцлера, а стать участником нового курса может далеко не каждый. (18.01.2019)

В документе отмечается, что многие страны используют разведслужбы для получения информационного преимущества в политике, экономике, технике и военной сфере, и шпионы проявляют особый интерес к Германии из-за ее членства в ЕС и НАТО, а также сильной экономики и научных инноваций.

В докладе указывается также, что серьезной угрозой становится государственный терроризм. В связи с этим эксперты указали на другие страны, где были совершены убийства, организаторами которых могли быть иностранные спецслужбы. Однако подавляющее большинство шпионских операций в 2018 году было связано с получением секретной информации, говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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