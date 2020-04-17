В ФРГ ужесточат правила предоставления гражданства

Федеральное правительство Германии намерено ужесточить правила предоставления гражданства, тем кто при въезде в ФРГ указал ложную информацию о своем имени, фамилии и стране происхождения. Это следует из проекта закона, подготовленного министерством внутренних дел Германии. Выдержки из документа приводит в пятницу, 17 апреля, газета Die Welt.

Чтобы иметь право подать ходатайство о предоставлении германского гражданства, необходимо соответствовать ряду критериев, в частности, прожить в ФРГ на законных основаниях не менее 8 лет. Если новые более жесткие правила будут приняты, время, которое заявители, предоставившие при регистрации ложную информацию о себе, провели в стране, засчитываться не будет.

Норма распространится на вид на жительство

"Уважающая себя правовая система не должна предоставлять бонусы за то, что ее игнорируют. В противном случае она создает стимулы для нарушения закона, дискриминирует законопослушное поведение и таким образом подрывает основы собственной эффективности", - подчеркивается в законопроекте.

Кроме того, документ предусматривает, что иностранцам, отказывающимся предоставить информацию о себе или предоставляющим ложную информацию, не должны выдаваться временный, а затем бессрочный виды на жительство, без обладания которыми нельзя претендовать на получение гражданства ФРГ. Выяснение личности и гражданства должно стать обязательной предпосылкой для выдачи вида на жительство, подчеркивают в министерстве.

Детей нарушителей будут лишить гражданства

Отдельно в законопроекте прописываются условия, касающиеся детей подобных нарушителей. На данный момент в стране действует норма, согласно которой дети, родившиеся в ФРГ от двух родителей-иностранцев, обычно получают германский паспорт с рождения, если один из этих родителей прожил в стране минимум восемь лет.

В МВД ФРГ предлагают лишать таких детей гражданства задним числом, если выяснится, что хотя бы один из его родителей предоставил властям неверные сведения о себе. Это положение, однако, коснется только тех, кому еще не исполнилось пяти лет, уточняет Die Welt. Кроме того, данное условие не будет распространяться на несовершеннолетних, один из родителей которых является гражданином ФРГ. Наконец, при принятии окончательного решения будет учитываться принцип, согласно которому ни один ребенок не должен становиться лицом без гражданства.

Соискатели убежища

Отдельно в проекте закона упоминаются лица, которые получают в ФРГ убежище или временную защиту в соответствии с женевской Конвенцией о статусе беженцев. Им в стандартных случаях будет запрещено иметь несколько гражданств. По данным экспертов, это положение коснется примерно четверти всех соискателей убежища в Германии.

По данным Die Welt, в настоящее время законопроект проходит процедуру ведомственного согласования между различными министерствами.

Для получения права подать ходатайство о предоставлении гражданства ФРГ, по действующему законодательству, необходимо прожить в Германии на законных основаниях 8 лет, владеть немецким, не иметь судимости и самостоятельно зарабатывать на жизнь, а также пройти специальный тест на знание политической системы, истории и культуры новой родины.

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