 В ФРГ судят участников правоэкстремистской группировки ″Революция Хемниц″ | Новости из Германии о Германии | DW | 30.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В ФРГ судят участников правоэкстремистской группировки "Революция Хемниц"

Восемь участников правоэкстремистской группировки "Революции Хемниц" обвиняются в планах насильственного переворота. Слушания продлятся до апреля 2020 года.

Процесс по делу террористической группировки Революция Хемниц (30 сентября 2019 г.)

Процесс по делу террористической группировки "Революция Хемниц" (30 сентября 2019 г.)

В земельном суде Дрездена в понедельник, 30 сентября, начался процесс по делу участников правоэкстремистской группировки "Революция Хемниц" (Revolution Chemnitz). Восьми мужчинам, задержанным около года назад, вменяют в вину создание террористической группы и планирование насильственного переворота. В качестве "репетиции" они 14 сентября 2018 года напали на нескольких людей, включая иностранцев, в Хемнице. Фигурантам дела - от 21 года до 32 лет.

Контекст

Беспорядки в Хемнице шокировали ФРГ. Корреспондент DW побывал в городе накануне новых акций протеста, вызванных убийством немца в массовой драке с участием мигрантов. (30.08.2018)

Беспорядки в Хемнице обнажили ксенофобские настроения в Саксонии. Их объясняют синдромом "осажденной крепости" и ура-патриотизмом. Откуда у восточных немцев эти чувства? (01.09.2018)

По данным следствия, в начале сентября 2018 года обвиняемые создали интернет-чат под названием "Revolution Chemnitz". Саму "революцию" соучастники намеревались совершить в Берлине в День германского единства - 3 октября 2018 года. Подозреваемые были арестованы за два дня до этого. Обвинение им предъявили в июне 2019 года.

По мнению Федеральной прокуратуры Германии, существует веское подозрение в том, что члены "Революции Хемниц" также хотели приобрести огнестрельное оружие, чтобы "не исключая убийств людей начать свержение демократического строя". Слушания запланированы до апреля 2020 года.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Женщины Панкисского ущелья на занятиях английского

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Учиться, чтобы начать новую жизнь

    Эти женщины живут в Панкисском ущелье. Многие из них когда-то вместе со своими семьями бежали на север Грузии из Чечни, спасаясь от войны. У кого-то не так давно мужья, отцы и братья погибли в Сирии. В школе, основанной фондом имени Родди Скота, британского журналиста, убитого в ходе второй чеченской войны, женщины из Панкиси учат английский язык, который открывает для них новые перспективы.

  • Женщины Панкисского ущелья

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Беседа у суфия

    Панкисское ущелье - мусульманский анклав в преимущественно православной Грузии. Кроме того, ущелье, протяженность которого составляет 30 км, а ширина - 5 км, является родиной кистинцев - чеченского национального меньшинства, исповедывающего ислам. Женщины Панкиси регулярно ходят в мечеть. После традиционной суфийской церемонии в селе Дуиси они встречаются, чтобы обсудить последние новости.

  • Лейла Ачишвили принимает гостей

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Гостиница в Джоколо: бизнес женщин Панкиси

    Лейлу Ачишвили (в центре) в юности похитил и увез в Чечню ее будущий муж. Но ей удалось уйти от него и вернуться в Грузию. В Панкисском ущелье 53-летняя Лейла открыла вместе со своей дочерью Мариам небольшую гостиницу в селе Джоколо. Сюда часто приезжают туристы из Польши, Бельгии и других европейских стран.

  • Приготовление хинкали

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Грузинская кухня для европейских гостей в Панкиси

    Лейла Ачишвили и ее дочь Мариам Кебадзе будут угощать гостей хинкали - блюдом национальной грузинской кухни. У Лейлы было еще два сына. Они ушли воевать на стороне боевиков "Исламского государства" и погибли в Сирии. Лейла Ачишвили пытается об этом не думать и смотреть вперед. "Сегодня я благодарна за то, что могу быть независимой", - говорит она.

  • Дочь Лейлы Мариам

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Мечта о другой жизни

    Для Мариам, дочери Лейлы Ачишвили, в Панкиси нет почти никаких перспектив. Здесь скучно, сетует она. "Девушки вечером не выходят на улицу. Так принято, потому что общество в Панкисском ущелье патриархальное, - рассказывает Мариам. - Но я люблю ночь. Моя мечта - жить свободно, где-нибудь в горах, например в Швейцарии".

  • Женщины на прогулке в Панкисском ущелье

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Гости из Чечни навещают родственников

    Мариам Кебадзе радуется, когда к ней в гости приезжают родственники из Грозного. Из Чечни в 90-х в Панкисское ущелье бежали тысячи чеченцев, спасаясь от войны. У многих из них остались тесные контакты с родиной. В Панкиси большая чеченская диаспора. Но у региона дурная слава. Многие считают, его прибежищем исламских террористов, поэтому Россия не раз грозила нанести удар по ущелью.

  • Фитнес-зал в Панкисском ущелье

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    Глоток свободы для женщин Панкиси

    Женщины, живущие в Панкисском ущелье, пытаются добиться хоть какой-то свободы. Знакомая Лейлы Ачишвили после того, как ее муж погиб на войне в Сирии, открыла небольшой фитнес-зал. Не многие женщины в ущелье приходят сюда, чтобы заниматься спортом. Лейла использует эту возможность. Это одно из мест, где женщины могут встретиться друг с другом и заняться собой.

  • Мариам Кебадзе

    Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

    "Хочу отправить ее учиться за границу"

    Мариам Кебадзе живет в небольшой квартире со своей матерью и бабушкой. Лейла Ачишвили желает лучшего будущего для своей дочери. "Я бы хотела во всем поддерживать свою дочь, - говорит она. - Я буду стараться отправить ее учиться за границу. Здесь в Панкиси для нее нет почти никаких перспектив".

    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


Смотреть видео 25:51

Мигранты против расизма и ксенофобии, или Как живет Хемниц сегодня - "Европа в фокусе"

Контекст

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье

На север Грузии в Панкисское ущелье когда-то бежали жители Чечни, спасаясь от войны. Многие из них, в основном женщины, остались здесь до сих пор. Об их жизни в Панкиси - фотогалерея DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мигранты против расизма и ксенофобии, или Как живет Хемниц сегодня - "Европа в фокусе"  

Демонстрация правых радикалов в Кётене  

Протесты в Хемнице: АдГ обвиняют в поддержке неонацистов  

Также по теме

«Revolution Chemnitz» wollte Regierungssturz

В ФРГ правым экстремистам предъявлено обвинение в терроризме 25.06.2019

Восемь членов группировки "Революция Хемниц" обвиняются в создании террористической организации правого толка. По данным СМИ, основанием для обвинений послужил анализ чатов, обнаруженных в смартфонах задержанных.

Deutschland Demonstration Pro Chemnitz

В Германии восемь человек арестованы по подозрению в терроризме 02.10.2018

Арестованные мужчины подозреваются в создании террористической организации правого толка "Революция Хемниц". По данным прокуратуры, 3 октября они планировали устроить атаку.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Забытая, но незаконченная война в Чечне  

Переход на электромобили приведет к потере более 100 тысяч рабочих мест в ФРГ  

Бабий Яр: конвейер смерти на окраине Киева  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно