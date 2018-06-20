В ФРГ судят пару за подготовку теракта с использованием яда рицина

В Высшем земельном суде в Дюссельдорфе в пятницу, 7 июня, начался процесс над тунисцем Зифом Аллахом Х. и его женой Ясмин, которых подозревают в подготовке теракта с использованием биобомбы.

По версии следствия, 30-летний тунисец и 43-летняя гражданка ФРГ собирались уехать в Сирию и примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). После того как им это не удалось, осенью 2017 года пара связалась через соцсети с боевиками ИГ, которые предложили им совершить теракт в Германии.

Пара изготовила 84,3 грамма рицина

Супруги приобрели в интернете семена клещевины, чтобы изготовить ядовитое вещество рицин по руководству, полученному от неизвестного лица через мессенджер. В конце мая 2018 года им удалось получить 84,3 грамма рицина, действие которого они испытали на специально купленном хомячке. Однако животное выжило.

Позднее пара также приобрела через интернет 250 стальных шариков, которыми она планировала начинить бомбу после нанесения на них рицина. Вторым вариантом было распыление яда при взрыве.

Зиф Аллах и Ясмин Х. были арестованы летом 2018 года. Тунисца обвиняют в подготовке теракта, а также попытке примкнуть к террористам из ИГ. Его жену подозревают в пособничестве в подготовке теракта, а также изготовлении биологического оружия.

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