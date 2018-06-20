 В ФРГ судят пару за подготовку теракта с использованием яда рицина | Новости из Германии о Германии | DW | 07.06.2019

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Германия

В ФРГ судят пару за подготовку теракта с использованием яда рицина

По рекомендации боевиков из "Исламского государства" Зиф Аллах и Ясмин Х. изготовили 84,3 грамма яда рицин, который они собирались использовать при взрыве самодельной бомбы.

Зиф Аллах Х. (в центре) в зале суда, 7 июня 2019 года

Зиф Аллах Х. (в центре) в зале суда, 7 июня 2019 года

В Высшем земельном суде в Дюссельдорфе в пятницу, 7 июня, начался процесс над тунисцем Зифом Аллахом Х. и его женой Ясмин, которых подозревают в подготовке теракта с использованием биобомбы.   

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По версии следствия, 30-летний тунисец и 43-летняя гражданка ФРГ собирались уехать в Сирию и примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). После того как им это не удалось, осенью 2017 года пара связалась через соцсети с боевиками ИГ, которые предложили им совершить теракт в Германии.

Пара изготовила 84,3 грамма рицина

Супруги приобрели в интернете семена клещевины, чтобы изготовить ядовитое вещество рицин по руководству, полученному от неизвестного лица через мессенджер. В конце мая 2018 года им удалось получить 84,3 грамма рицина, действие которого они испытали на специально купленном хомячке. Однако животное выжило.

Позднее пара также приобрела через интернет 250 стальных шариков, которыми она планировала начинить бомбу после нанесения на них рицина. Вторым вариантом было распыление яда при взрыве.

Зиф Аллах и Ясмин Х. были арестованы летом 2018 года. Тунисца обвиняют в подготовке теракта, а также попытке примкнуть к террористам из ИГ. Его жену подозревают в пособничестве в подготовке теракта, а также изготовлении биологического оружия.

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