 В ФРГ стартовал аукцион на строительство мобильной сети 5G | Новости из Германии о Германии | DW | 19.03.2019

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Германия

В ФРГ стартовал аукцион на строительство мобильной сети 5G

К концу 2022 года скоростной интернет пятого поколения будет обеспечен для 98 процентов домохозяйств в ФРГ. США предостерегают Германию от привлечения китайского концерна Huawei к созданию инфраструктуры для 5G.

5G на фоне логотипа Huawei

В Германии стартовал аукцион на строительство инфраструктуры для мобильных сетей пятого поколения 5G. Глава Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur) Йоахим Хоман (Joachim Homann) утром во вторник, 19 марта, в Майнце символически нажал на кнопку секундомера, использованного еще в 2000 году.

Тогда первый крупный аукцион по продаже мобильных частот принес федеральной казне почти 51 млрд евро. Нынешний аукцион принесет значительно меньше прибыли: эксперты рассчитывают на 3 - 5 млрд евро, как и в результате аукционов 2010 и 2015 годов. Полученные средства Берлин планирует израсходовать на цифровизацию.

Контекст

С 27 февраля по 2 марта на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне будут представлены новинки рынка мобильных устройств. DW рассказывает о самых интересных из них. (27.02.2017)

В Евросоюзе разрешили сверхскоростную передачу данных для ряда сервисов. DW разбиралась, означает ли это дискриминацию всех остальных интернет-пользователей. (05.05.2016)

Жесткие требования к участникам

Условия, поставленные перед компаниями-участницами, достаточно жесткие. Им придется вложить крупные средства в сооружение радиомачт, чтобы выполнить предъявляемые требования. Федеральное ведомство по защите от радиации (Bundesamt für Strahlenschutz) настаивает на проведении дополнительных исследований, чтобы установить последствия применения более высоких радиочастот и связанного с этим электромагнитного излучения для здоровья людей.

К концу 2022 года высокоскоростным интернетом планируется обеспечить 98 процентов домохозяйств в Германии. Аукцион продлится не менее трех недель. В нем участвуют Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica (O2), а также Drillisch - дочерняя фирма концерна United Internet из федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Аукцион проходит на фоне разногласий ФРГ с США, которые предостерегают Германию от привлечения к сооружению инфраструктуры для сетей 5G китайского концерна Huawei. Вашингтон уже предупредил Берлин, что США свернут сотрудничество со спецслужбами ФРГ в том случае, если Берлин привлечет Huawei, который американцы подозревают в шпионаже.

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    Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова


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