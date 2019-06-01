 В ФРГ создадут федерально-земельную комиссию по борьбе с антисемитизмом | Новости из Германии о Германии | DW | 06.06.2019

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Германия

В ФРГ создадут федерально-земельную комиссию по борьбе с антисемитизмом

Комиссия по борьбе с антисемитизмом будет работать на постоянной основе. В Германии будут пересмотрены школьные программы и реализован широкий круг других мер.

Акция против антисемитизма в Бонне

Акция против антисемитизма в Бонне

В Германии в целях борьбы с антисемитизмом и защиты еврейской жизни будет создана постоянная комиссия, работающая и на федеральном, и на земельном уровне. Об этом договорились в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры федеральных земель, сообщил уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) в четверг, 6 июня.

Кляйн назвал достигнутую договоренность "крупной вехой в борьбе с антисемитизмом, имеющей гигантское значение". Он отметил, что большинство мер, которые планируется осуществить в сфере борьбы с антисемитизмом, находятся в компетенции земель.

Широкая программа мер

Речь идет, в частности, об усилении и просвещении органов полиции и юстиции, корректировке программ профессиональной подготовки учителей и юристов, пересмотре учебных планов и школьных учебников, реализации исследовательских проектов и дальнейшем продвижении культуры памяти, "которая содействует не только увеличению знаний, но и росту сочувствия".

Контекст

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Феликс Кляйн полагает, что создание федерально-земельной комиссии позволит разработать более согласованные стратегии в борьбе против антисемитизма, обмениваться практическим опытом и содействовать реализации новых проектов и идей на межрегиональном уровне. Он выразил уверенность в том, что более тесное сотрудничество федерального центра и земель позволит добиться крупного прорыва в борьбе с антисемитизмом и в сфере защиты еврейской жизни по всей Германии.

Антисемитские выходки в Аугсбурге

Между тем в Аугсбурге в Еврейском музее и Большой синагоге обнаружены намалеванные антиеврейские лозунги. Представители музея 6 июня сообщили, что еще в конце мая на одном из экспонатов, посвященных еврейскому празднику Песах, были обнаружены свастика и слова "Arbeit macht frei" ("Труд освобождает"), стоявшие на воротах целого ряда концентрационных лагерей в годы национал-социалистической диктатуры.

В то же время в синагоге кто-то нацарапал антисемитские лозунги. Представители обоих культурных центров назвали случившееся "проявлением неслыханного неуважения и нападками на чувства членов еврейской культурной общины".

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    Автор: Дарья Брянцева


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