В ФРГ создадут новую структуру для борьбы с правым террором

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) получит новую структуру и дополнительный персонал для более эффективной борьбы с правоэкстремистскими террористическими группировками и преступниками-одиночками. При базирующемся в Висбадене ведомстве появится также "центральное подразделение по борьбе с преступностью на почве ненависти", сообщили в понедельник, 19 августа медиакомпании WDR и NDR и газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на копию проекта реформирования BKA.

В документе указывается на растущую угрозу, исходящую от политически мотивированной преступности со стороны правых экстремистов и преступности на почве ненависти. По данным на 2018 год, в Германии насчитывалось около 12700 правых экстремистов, более половины из них считаются склоными к насилию. Количество насильственных преступлений правоэкстремистской подоплекой в минувшем году увеличилось в годовом исчислении на 3,2 процента.

Раннее распознавание

Для более эффективной борьбы с правым экстремизмом BKA предлагает создать новую структуру, в рамках которой две группы с 10 подотделами будут заниматься исключительно правыми экстремистами. Персонал предлагается увеличить на 440 сотрудников. Ведомство подчеркивает необходимость раннего распознавания правоэкстремистских группировок и улучшения координации между компетентными органами на внутригерманском и международном уровнях.

Согласно сообщению, аналогичные нововведения запланированы и в Федеральном ведомстве по охране конституции. В целях предотвращения тяжких преступлений, сотрудникам этого ведомства предлагается проводить профилактические беседы с потенциально опасными правыми экстремистами.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Уже в пятницу вечером левые экстремисты из так называемого "Черного блока", одетые в черное и в масках, подожгли несколько сооруженных ими же баррикад. Позже они начали громить магазины и жечь стоящие на обочине автомобили.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты В ответ на агрессивные действия хулиганов полиции пришлось применить водометы.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Полиция предполагает, что за акциями насилия стоят в первую очередь экстремисты из "Черного блока" - аморфной группировки, объединяющей различные анархистские и левацкие течения. Эти люди носят черное и скрывают лица под масками.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Хулиганы в масках забрасывали полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. По данным на утро субботы, в ходе беспорядков в Гамбурге 213 стражей правопорядка получили ранения различной тяжести. С начала протестов полиция задержала или арестовала свыше 200 человек.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Хулиганствующие левые экстремисты из так называемого "Черного блока" устроили пожары в нескольких кварталах города. Горели машины, мусорные контейнеры, полки разгромленных супермаркетов.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге несколько магазинов были полностью разорены.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Очевидцы говорят, что многие из одетых в черное хулиганов в масках говорили на итальянском, французском, испанском и других языках. По данным полиции, готовые к насилию экстремисты, ненавидящие капитализм, специально съехались в Гамбург, чтобы устроить беспорядки во время саммита G20.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Лишь к утру субботы полиции удалось окончательно рассеять группы агрессивных экстремистов и взять под контроль проблемные районы Гамбурга.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты Больше всего пострадал район Шанценфиртель, известный своей развитой контркультурой.

Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты На утро после протестов несколько районов Гамбурга при свете дня выглядят так, словно в городе шла война. Автор: Юлия Сеткова

