 В ФРГ растет число преступлений правых экстремистов | Новости из Германии о Германии | DW | 07.04.2020

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Германия

В ФРГ растет число преступлений правых экстремистов

Как отмечают германские криминалисты, в основном речь идет о пропаганде правого экстремизма, а также о разжигании межнациональной розни.

Рейд полиции против правых экстремистов

Рейд полиции против правых экстремистов (фото из архива)

В Германии в 2019 году выросло количество преступлений, совершенных правыми экстремистами. Это следует из ответа МВД ФРГ на запрос представителя парламентской фракции "Союз-90"/ "зеленые" в бундестаге Ирене Михалич (Irene Mihalic). Выдержки из документа приводят во вторник, 7 апреля, издания германского медиаконцерна Funke Mediengruppe.

По предварительным данным полицейской статистики, в минувшем году было зарегистрировано около 22 337 подобных правонарушений. В 2018 году данный показатель составлял 20 431, годом ранее - 20 520.

Как отмечают криминалисты, в основном речь шла о пропаганде правого экстремизма, а также о разжигании  межнациональной розни. Однако почти в 1000 случаев имели место акты насилия и покушения на них, в частности, нанесение телесных повреждений, а в отдельных случаях - и преступления против жизни.

Всего в Германии в 2019 году было отмечено 41 175 политически мотивированных преступлений, против 36 062 подобных правонарушений в 2018 году и 39 505 - в 2017 году. На совести левых экстремистов в прошлом году 9849 преступлений, по религиозным мотивам такие нарушения совершались 427 раз - в основном радикальными исламистами.

В 2019 году выросло также количество преступлений на почве антисемитизма - до 2032 против 1799 подобных случаев в 2018 году.    

Смотрите также:

  • Пожар на одной из улиц Гамбурга, устроенный левыми экстремистами

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Уже в пятницу вечером левые экстремисты из так называемого "Черного блока", одетые в черное и в масках, подожгли несколько сооруженных ими же баррикад. Позже они начали громить магазины и жечь стоящие на обочине автомобили.

  • Поиция применяет водометы

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    В ответ на агрессивные действия хулиганов полиции пришлось применить водометы.

  • Одетые в черное хулиганы из группировки Черный блок

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Полиция предполагает, что за акциями насилия стоят в первую очередь экстремисты из "Черного блока" - аморфной группировки, объединяющей различные анархистские и левацкие течения. Эти люди носят черное и скрывают лица под масками.

  • Хулиган в маске бросает в полицейских дымоую шашку

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Хулиганы в масках забрасывали полицейских бутылками, дымовыми шашками и другими предметами. По данным на утро субботы, в ходе беспорядков в Гамбурге 213 стражей правопорядка получили ранения различной тяжести. С начала протестов полиция задержала или арестовала свыше 200 человек.

  • Пожар возле супермаркета

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Хулиганствующие левые экстремисты из так называемого "Черного блока" устроили пожары в нескольких кварталах города. Горели машины, мусорные контейнеры, полки разгромленных супермаркетов.

  • Разгромленный магазин в Гамбурге после протестов

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Вечером и ночью после первого дня саммита G20 в Гамбурге несколько магазинов были полностью разорены.

  • Человек в маске держит плакат с надписью капитализм убивает на фоне горящей баррикады

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Очевидцы говорят, что многие из одетых в черное хулиганов в масках говорили на итальянском, французском, испанском и других языках. По данным полиции, готовые к насилию экстремисты, ненавидящие капитализм, специально съехались в Гамбург, чтобы устроить беспорядки во время саммита G20.

  • Разгромленная улица в Гамбурге

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Лишь к утру субботы полиции удалось окончательно рассеять группы агрессивных экстремистов и взять под контроль проблемные районы Гамбурга.

  • Гамбург, район Шанценфиртель после протестов

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    Больше всего пострадал район Шанценфиртель, известный своей развитой контркультурой.

  • Полностью сожженная машина и рядом с ней маленькая девочка

    Что устроили в Гамбурге агрессивные экстремисты

    На утро после протестов несколько районов Гамбурга при свете дня выглядят так, словно в городе шла война.

    Автор: Юлия Сеткова


Смотреть видео 03:17

Как в Германии намерены бороться с правым радикализмом

Контекст

"Мы боимся зайти в бар": жители ФРГ с миграционными корнями о теракте в Ханау  

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Теракт в Галле: предполагаемый преступник – немец  

Демонстрация правых радикалов в Кётене  

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Правые экстремисты планируют нападения, обмениваясь информацией в интернете, предупреждает Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ. Но им не хватает организованности.

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