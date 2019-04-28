В ФРГ растет число преступлений правых экстремистов

В Германии в 2019 году выросло количество преступлений, совершенных правыми экстремистами. Это следует из ответа МВД ФРГ на запрос представителя парламентской фракции "Союз-90"/ "зеленые" в бундестаге Ирене Михалич (Irene Mihalic). Выдержки из документа приводят во вторник, 7 апреля, издания германского медиаконцерна Funke Mediengruppe.

По предварительным данным полицейской статистики, в минувшем году было зарегистрировано около 22 337 подобных правонарушений. В 2018 году данный показатель составлял 20 431, годом ранее - 20 520.

Как отмечают криминалисты, в основном речь шла о пропаганде правого экстремизма, а также о разжигании межнациональной розни. Однако почти в 1000 случаев имели место акты насилия и покушения на них, в частности, нанесение телесных повреждений, а в отдельных случаях - и преступления против жизни.

Всего в Германии в 2019 году было отмечено 41 175 политически мотивированных преступлений, против 36 062 подобных правонарушений в 2018 году и 39 505 - в 2017 году. На совести левых экстремистов в прошлом году 9849 преступлений, по религиозным мотивам такие нарушения совершались 427 раз - в основном радикальными исламистами.

В 2019 году выросло также количество преступлений на почве антисемитизма - до 2032 против 1799 подобных случаев в 2018 году.

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