 В ФРГ разыскивают четырех лиц в связи с угрозой теракта в аэропорту | Новости из Германии о Германии | DW | 20.12.2018

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Германия

В ФРГ разыскивают четырех лиц в связи с угрозой теракта в аэропорту

Спецслужбы Марокко предупредили, что исламисты планируют совершить теракт в аэропорту в германо-французском пограничном регионе в рождественские праздники. Полиция ФРГ разыскивает четырех подозреваемых.

Аэропорт Штутгарта

Аэропорт Штутгарта

Правоохранительные органы ФРГ разыскивают четырех предполагаемых террористов, которые разведывали ситуацию в аэропорту Штутгарта и, возможно, планируют теракты, сообщила в четверг, 20 декабря, медиакомпания ARD.

Контекст

Немецкая печать в четверг продолжает широко комментировать дискуссию об аресте в Германии предполагаемых террористов. (25.04.2002)

Хорошо организованы, профессиональны, жестоки и беспощадны - так немецкие спецслужбы характеризуют чеченских джихадистов в Германии. Считается, что они способны на теракт. (09.12.2017)

 Германия получила информацию от спецслужб Марокко, согласно которой по Европе передвигается группа лиц, планирующих теракт-самоубийство в одном из аэропортов в германо-французском пограничном регионе в рождественские праздники. В сообщении отмечается, что немецкие власти еженедельно получают аналогичные предупреждения от разных стран уже многие годы, однако на сей раз информация, поступившая из Марокко, носит весьма конкретный характер.

В ней содержатся имена подозреваемых, которые уже известны властям ФРГ. Так в поле зрения правоохранительных органов Германии находятся отец и сын из федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, которые спустя два дня после теракта в Страсбурге подозрительно вели себя в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже. Они подъехали к зданию одного из терминалов на автомобиле с германскими номерами. После этого один из пассажиров выскочил из машины и сделал несколько фотографий, затем оба подозреваемых скрылись.

Через несколько дней после этого инцидента, сотрудники федеральной полиции заметили двух подозрительных мужчин в аэропорту Штутгарта, которые также фотографировали здание терминала и территорию аэропорта. Полиции, однако, не удалось задержать их. Записи с камер видеонаблюдения позволили установить, что подозрительными мужчинами оказались те же самые отец и сын из Северного Рейна - Вестфалии. Полиция усилила контроль в 14 аэропортах Германии.

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    Автор: Екатерина Венкина


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