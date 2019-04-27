 В ФРГ предупреждают о растущей готовности правых радикалов к насилию | Новости из Германии о Германии | DW | 28.04.2019

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Германия

В ФРГ предупреждают о растущей готовности правых радикалов к насилию

Правые экстремисты планируют нападения, обмениваясь информацией в интернете, предупреждает Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ. Но им не хватает организованности.

На футболке правого радикала изображен сжатый кулак на фоне флага ФРГ

Правые радикалы на демонстрации в Берлине (фото из архива)

Готовые применить насилие правые радикалы в ФРГ представляют все большую опасность. Это следует из "конфиденциального доклада" Федерального ведомства по охране конституции (BfV), сообщает в воскресенье, 28 апреля, немецкое издание Welt am Sonntag.

По данным BfV, "террористические проекты и потенциальные планы" возникают среди "различных направлений и спектров правоэкстремистской сцены", включая маргинальные течения и даже вне организованных групп. В качестве возможных исполнителей "выступают, прежде всего, просто организованные небольшие группы или одиночки".

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Обмен информацией между ними происходит при помощи мессенджеров или соцсетей, поэтому особо важно отслеживать их активность в интернете, подчеркивают аналитики BfV. Однако на сегодняшний день потенциальным террористам-праворадикалам не хватает организованности, "между их планами и реальностью существуют значительные несостыковки".

Связи правых радикалов плохо изучены

Праворадикальные структуры представляют в Германии наибольшую опасность после 1945 года, заявил изданию замглавы парламентской комиссии по контролю за деятельностью спецслужб, член фракции "зеленых" Константин фон Нотц (Konstantin von Notz). По его словам, правые экстремисты имеют связи в правительствах соседних европейских стран, в германских земельных парламентах и в самом бундестаге, а также в спецслужбах и бундесвере. "Подобное развитие, а также возможное управление из-за рубежа, недостаточно хорошо изучены", - подчеркнул парламентарий.

Ранее в феврале в Потсдаме прошла конференция с участием руководителей BfV и представителей ведомств по охране конституции в федеральных землях. По итогам встречи было решено сформировать широкую экспертную группу для сбора информации о возможных контактах немецких правых с Кремлем.

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  • Фото: Andreas Magdanz

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    Члены RAF утверждали, что в заключении к ним применяют "пытки изоляцией", что вызывало гневную реакцию у скептически настроенных по отношению к государственной власти групп населения ФРГ. При этом, несмотря на усиленный режим одиночного заключения, террористы пользовались привилегиями - телевизорами и проигрывателями в камерах, а также имели право встречаться друг с другом.

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  • Фото: Andreas Magdanz

    Тюрьма для террористов

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  • Фото: Andreas Magdanz

    Тюрьма для террористов

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  • Фото: Andreas Magdanz

    Тюрьма для террористов

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    В центре фотографического проекта Андреаса Магданца находится отталкивающая архитектура этого тюремного здания - пенитенциарного учреждения. Работая над этими снимками, он пришел к выводу, что немецкие архитекторы превосходно справляются с созданием функциональных помещений, избегая проявления каких-либо эмоций. "Более холодную архитектуру трудно себе представить", - подчеркивает фотограф.

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    Тюрьма для террористов

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    Сегодня в Штаммхайме содержится около шестисот заключенных. Эта тюрьма навсегда останется местом, тесно связанным с послевоенной немецкой историей. Официально о своем самороспуске RAF заявила лишь в 1998 году. Расследование ее деятельности продолжается... Редакция благодарит Андреаса Магданца (Andreas Magdanz) за предоставленные фотографии.

    Автор: Айя Бах, Максим Нелюбин


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Беженцы нон грата, или Почему правые радикалы так сильны на востоке ФРГ - Европа в фокусе

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