 В ФРГ правые экстремисты с 1990 года убили 169 человек | Новости из Германии о Германии | DW | 27.09.2018

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Германия

В ФРГ правые экстремисты с 1990 года убили 169 человек

Журналисты Der Tagesspiegel и Zeit Online выяснили, что от рук правых радикалов погибли гораздо больше человек, чем ранее сообщалось в официальной статистике.

Демонстрация правых экстремистов в Хемнице, 27 августа 2018 года

Демонстрация правых экстремистов в Хемнице, 27 августа 2018 года

В Германии за последние 28 лет жертвами правых радикалов стали гораздо больше человек, чем указано в официальной статистике. К такому выводу пришли журналисты изданий Der Tagesspiegel и Zeit Online в ходе совместного расследования, начатого в 2010 году, сообщается на сайте газеты Die Zeit в четверг, 17 сентября.

Контекст

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Как выяснили журналисты, после воссоединения Германии в 1990 году от рук неонацистов и других правых экстремистов погибли не менее 169 человек. В случае еще 61 жертвы вина правых радикалов полностью не доказана, но есть указывающие на нее улики. В июне правительство ФРГ в ответ на запрос зампредседателя бундестага Петры Пау (Petra Pau) из Левой партии сообщило, что жертвами правых экстремистов с 1990 года стали 83 человека.

Der Tagesspiegel занимается расследованием преступлений правых радикалов и их жертв с 2000 года. За это время журналисты основательно проверили десятки случаев и передали результаты своей работы полиции. Она впоследствии обновила статистические данные, так как ранее в случае ряда убийств не был доказан политический мотив.

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    Автор: Юлия Сеткова


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Ссылки в интернете

Zeit Online: В Германии c 1990 года жертвами правых активистов стали 169 человек

Аудио- и видеофайлы по теме

Демонстрация правых радикалов в Кётене  

Дело о национал-социалистическом подполье: какие выводы должны сделать власти  

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