В ФРГ построят свой терминал для приема танкеров с СПГ

Официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в среду, 24 октября, подтвердил информацию о том, что немецкое правительство намерено оказать финансовую поддержку сооружению на севере Германии терминала для приема танкеров со сжиженным природным газом (СПГ).

Ранее об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на участников закрытой встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с группой депутатов бундестага. "Встреча с госпожой Меркель придала решающий импульс проекту, - отмечает издание, - который в течение нескольких лет не удавалось сдвинуть с места в стране, получающей большую часть потребляемого природного газа из России по низкой цене".

Новый терминал - старая затея

The Wall Street Journal называет решение, принятое Меркель, "победой Трампа", который резко критикует российско-европейский проект газопровода "Северный поток-2" и настаивает вместо него на расширении поставок американского СПГ в Германию.

"Северный поток-2" не раз был предметом спора Дональда Трампа и Ангелы Меркель

"Берлин надеется на то, - утверждает газета, - что приобретение американского природного газа может помочь решить затянувшийся торговый спор и даже заставит Вашингтон несколько умерить свое желание ввести санкции из-за "Северного потока-2".

Штеффен Зайберт такую версию отвергает. Решение оказать государственную поддержку сооружению СПГ-терминала, по его словам, "связано с интересом Германии и Европы в диверсифицированной, надежной и конкурентоспособной инфраструктуре импорта энергоносителей".

Отвечая на вопрос корреспондента DW, Зайберт напомнил, что еще и в коалиционном соглашении, подписанном весной этого года, правящие партии поддержали план включения Германии в европейскую инфраструктуру СПГ.

"Поэтому мы приветствуем инициативы частных фирм, нацеленные на реализацию такого плана, - подчеркнул Зайберт. - Мы считаем, что диверсифицированные пути импорта природного газа позволят на ближайшее будущее обеспечить надежное снабжение всего Европейского Союза, причем, по конкурентным ценам".

Дополнительные бюджетные средства на эти цели, однако, выделяться не будут. Как специально отметил представитель канцлера, "правительство в настоящее время проверяет, какие варианты финансовой поддержки есть в рамках уже существующих федеральных программ".

Роль посла США в Германии

Различные немецкие и зарубежные фирмы прорабатывают в настоящее время варианты сооружения терминалов для приема танкеров с СПГ в трех портах на севере Германии - Штаде, Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене. Дальше всего продвинулся предпринимательский консорциум LNG-Stade в Штаде, к участницам которого относится и расположенная здесь американская химическая фирма Dow Chemical.

Ричард Гренелл

Неделю назад - 16 октября - этот консорциум уже подал в Германии заявку на получение правительственных субсидий. Примечательно, что эта процедура проходила при участии американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла.

На пресс-конференции по этому случаю посол не скрывал, что США хотят поставлять больше сжиженного газа в Германию и Европу. "Тем самым мы создаем рабочие места и углубляем трансатлантические связи, - сказал Гренелл, - и одновременно помогаем Германии диверсифицировать ее импорт энергоносителей".

Чей СПГ будут покупать в Германии?

Впрочем, наращивать поставки СПГ из США в Европу можно и без сооружения дополнительного терминала в Германии. Такие терминалы есть во многих странах ЕС, в том числе в соседних с ФРГ Нидерландах, Бельгии и Польше, откуда газ может поступать немецким покупателям по уже имеющейся сети трубопроводов.

Танкеры с СПГ могут разгружаться и в Польше

Зачем же строить еще один в Германии? "Вы правы, - ответил Штеффен Зайберт корреспонденту DW, - мы подключены к импортным терминалам наших европейских соседей, но, тем не менее, надо и в Германии развивать инфраструктуру СПГ".

Такой точки зрения придерживается и глава отдела энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert). "Германии имеет смысл иметь свой собственный СПГ-терминал, чтобы быть более независимой и полнее использовать гибкость рынка", - заявила она в интервью DW.

При этом не факт, что сжиженный газ немецкие клиенты будут покупать именно в США, как того желает президент Трамп. "Это решение самих предпринимателей, у кого заказывать СПГ, - поясняет Кемферт. - Кроме США, есть достаточно других интересных продавцов - в регионе Северной Африки, например, или Катар".

Что же касается цен, которые пока на сжиженный газ выше, чем на трубопроводный, то, по оценке эксперта, они будут в дальнейшем снижаться, учитывая переизбыток предложения на мировом газовом рынке и сокращение в будущем спроса, что связано с общей тенденцией декарбонизации энергетической сферы.

Wintershall против нового терминала

Но у проекта сооружения своего СПГ-терминала в Германии есть и противники. К их числу относится немецкий энергетический концерн Wintershall - один из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку-2".

Руководитель этого концерна Марио Мерен (Mario Mehren) сильно сомневается, что такой терминал в Германии может быть рентабельным. По его оценкам, многие из уже имеющихся в странах ЕС (всего их 22) загружены от силы на четверть. Имеющиеся мощности позволяют уже сейчас импортировать ежегодно 245 миллиардов кубометров газа - 40 процентов его общего потребления в Евросоюзе.

Это знают и в правительстве Германии. Поэтому Штеффен Зайберт и говорит, что принципиальное решение о том, инвестировать или нет в новый СПГ-терминал, предстоит принимать не правительству, а самим фирмам.

Рентабельность, окупаемость такого проекта, подчеркнул он, и будет вопросом, на который нужно будет ответить будущим частным инвесторам. "Ясно, что строить такой терминал они захотят только при условии, - указал он, - что смогут экономически целесообразно им пользоваться".

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