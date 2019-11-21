 В ФРГ подозревают Россию в организации убийства чеченца в Берлине | Новости из Германии о Германии | DW | 03.12.2019

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Германия

В ФРГ подозревают Россию в организации убийства чеченца в Берлине

Расследование убийства бывшего чеченского боевика в Берлине вскоре возьмет на себя Федеральная прокуратура ФРГ. Это означает, что Германия официально подозревает российские власти в причастности к преступлению.

Полиция на месте убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине

Полиция на месте убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине

Федеральная прокуратура Германии намерена взять на себя расследование убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, застреленного в центре Берлина 23 августа нынешнего года. Соответствующее решение должно быть принято в ближайшие дни, сообщают во вторник, 3 декабря, Spiegel Online и Die Zeit. Это будет означать, что немецкие следственные органы официально подозревают российские власти в организации убийства: расследование подобных преступлений относится к компетенции Федеральной прокуратуры только при подозрении, что в них замешаны спецслужбы другого государства.

В таком случае станет неизбежным дипломатический конфликт между Германией и Россией, отмечают оба издания. После покушения на экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании в марте 2018 года, в котором подозревают сотрудников ГРУ, 15 стран Европы выслали более 30 российских дипломатов. До сих пор германский МИД и ведомство федерального канцлера указывали на то, что нет надежных сведений, подтверждающих российское участие в убийстве в Берлине. В Кремле категорически отвергают обвинения в причастности российского государства к преступлению.

Контекст

Федеральная прокуратура Германии пристально следит за ходом расследования по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине. (04.09.2019)

Следователи получили послание, в котором подозреваемый по делу Хангошвили фигурирует как Владимир Степанов, сообщила NYT. Бывший майор российской милиции отбывал срок за убийство главы "Проммашинструмента" Елены Нещерет. (26.09.2019)

Американские спецслужбы утверждают, что нашли свидетельства причастности российских спецслужб к убийству чеченца в Германии. DW - с новыми деталями громкого дела. (13.09.2019)

Предполагаемого убийцу Зелимхана Хангошвили задержали в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Dossier Center и Spiegel Online, опубликованном в конце сентября, пришли к выводу, что "Вадим Соколов" ездил в Берлин "под чужим именем при активной поддержке российского государства, которое создало целостную легенду фиктивной личности".

Легенда фиктивной личности

В частности, "Соколов", будучи 49-летним человеком, получил российский ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) только в июле 2019 года. По адресу, где якобы проживет "Соколов" в РФ, человека с таким именем никто не знает. Телефон места работы "Соколова" - ЗАО "Руст", заявленный в пакете документов для шенгенской визы, полностью совпадает с номером компании во владении министерства обороны РФ. Паспорт, который предъявил "Соколов", ему выдали всего лишь за 11 дней до заполнения заявки на визу. Человека, чье имя, место и дата рождения соответствовали бы данным, указанным в паспорте и визовой заявке "Вадима Соколова", нет ни в одной из доступных баз данных российских граждан, имеющихся в распоряжении расследователей. 

Хангошвили был застрелен в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. В России власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили бежал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение. 

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  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

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  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

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  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


Смотреть видео 03:20

Громкое убийство чеченца в Берлине: что напугало семьи беженцев?

Контекст

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Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

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Громкое убийство чеченца в Берлине: что напугало семьи беженцев?  

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Убийство в Берлине: чеченцы выходят на митинги, полиция просит свидетелей откликнуться  

Причастны ли российские спецслужбы к убийству в Берлине?  

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Polizei: Radfahrer soll Mann in Berlin-Moabit erschossen haben

Семья убитого в Берлине чеченца получила убежище в Германии 20.11.2019

Сначала супруге и детям гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили отказали в получении политубежища в ФРГ, разрешив остаться в стране до 30 ноября.

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Убийство чеченца в Берлине: версии российских СМИ - осознанная дезинформация? 18.09.2019

Спустя почти 4 недели после убийства Зелимхана Хангошвили DW проанализировала публикации российских масс-медиа об этом убийстве и нашла целый ряд безосновательных утверждений.

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