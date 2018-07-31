 В ФРГ ожидается худший урожай века | Новости из Германии о Германии | DW | 01.08.2018

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Германия

В ФРГ ожидается худший урожай века

Из-за небывалой засухой Немецкий крестьянский союз (DBV) вновь скорректировал в сторону понижения ожидаемый урожай зерновых.

Засуха в Германии

Засуха в Германии

Немецкий крестьянский союз (DBV), в связи с непрекращающейся жарой и засухой в Германии, вновь скорректировал в сторону понижения ожидаемый урожай зерновых. Общий прогноз производства пшеницы уменьшен с 41 до 36 млн тонн, сообщил DBV в среду, 1 августа.

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Из-за летней жары и засухи в ФРГ в нынешнем году резко сократится урожай картофеля. По оценкам экспертов, его хватит для покрытия внутренних потребностей, однако усиление спроса из России может обострить ситуацию. (09.09.2010)

По словам главы союза Йоахима Руквида (Joachim Rukwied), уже собранный на настоящий момент урожай пшеницы и рапса свидетельствует о катастрофических последствиях засухи. Согласно новым прогнозам, урожай озимой пшеницы - самого важного в ФРГ вида культивируемых зерновых - будет на 20 процентов меньше прошлогоднего. Урожай озимой ржи сократится на 28 процентов, а озимого рапса - на 21 процент.

Руквид заявил, что крестьянам должны незамедлительно оказать помощь сначала федеральные земли, а затем и федеральный центр. Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) заявила, что сначала помощь должны оказать федеральные земли.

Она уклонилась от ответа на требование крестьянского союза выделить фермерам помощь в размере одного миллиарда евро. Клёкнер, однако, напомнила об аналогичной засухе 2003 года, когда федеральный центр и земли выделили крестьянам по 40 млн евро.

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    Автор: Максим Нелюбин


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