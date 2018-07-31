 В ФРГ начался суд по делу об одном из крупнейших сайтов для педофилов | Новости из Германии о Германии | DW | 02.08.2018

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Германия

В ФРГ начался суд по делу об одном из крупнейших сайтов для педофилов

Портал Elysium насчитывал более 110 тысяч зарегистрированных пользователей. Этот сайт не только распространял детскую порнографию, но и устраивал встречи для сексуального насилия над детьми.

Скриншот сайта Elysium

Перед земельным судом города Лимбург в четверг, 2 августа, предстали четверо мужчин, обвиняемых в создании одного из крупнейших сайтов для педофилов Elysium, который насчитывал более 110 тысяч зарегистрированных пользователей.

Фигурантам из Гессена, Баден-Вюртемберга и Баварии в возрасте от 40 до 62 лет вменяется в вину распространение детской порнографии и сексуальное насилие над детьми. Процесс начался с опозданием, поскольку не все обвиняемые явились точно в назначенное время.

Троим из обвиняемых грозит до 10 лет лишения свободы. Самому старшему фигуранту грозит даже более длительное тюремное заключение, поскольку он обвиняется также в сексуальном насилии над двумя детьми в возрасте 4 и 6 лет.

Контекст

Экс-депутата бундестага подозревают в приобретении детской порнографии. Но, похоже, он успел замести следы. В правящей коалиции выясняют, кто, кому, когда и что при этом сказал? (18.02.2014)

Германский бундестаг по предложению правительства ФРГ 18 июня принял закон о борьбе с детской порнографией в интернете. Этот законопроект еще на стадии его обсуждения вызвал в стране резкие споры. (18.06.2009)

Портал даркнета

Портал Elysium на протяжении полугода работал в теневом сегменте интернета даркнет. В июне 2017 года он был закрыт по решению Федерального ведомства по уголовным делам и Генеральной прокуратуры Франкфурта. По делу об Elysium в Германии и Австрии в 2017 году было арестовано не менее 16 человек.

Этот сайт не только распространял детскую порнографию, но и устраивал встречи для сексуального насилия над детьми. Следственные органы в ФРГ полагают, что Elysium, возможно, являлся копией американского портала по распространению детской порнографии, закрытого властями США в 2016 году.

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    Автор: Никита Баталов


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