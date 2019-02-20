 В ФРГ начали борьбу с расточительством продовольствия | Новости дня из Германии о Европе, России, мире | DW | 20.02.2019

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Новости

В ФРГ начали борьбу с расточительством продовольствия

В ФРГ ежегодно выбрасывают 11 млн тонн продовольствия. Немецкого правительство решило принять меры, чтобы до 2030 года сократить этот объем как минимум в два раза.

Нераспечатанные продукты питания в мусорном баке

Нераспечатанные продукты питания в мусорном баке

Немецкое правительство намерено добиться более бережного отношения немцев к продуктам питания. На заседании в среду, 20 февраля, правительство Германии одобрило предложенную с этой целью программу министерства продовольствия и сельского хозяйства.

Продукты питания для неимущих

Каждый год в Германии выбрасывают примерно 11 миллионов тонн еще вполне пригодных к употреблению продуктов питания. Каждый житель страны - в среднем 55 килограммов. Правительство намерено к 2030 году уменьшить этот объем в два раза.

Раздача продуктов питания неимущим в Берлине

Раздача продуктов питания неимущим в Берлине

Разработанная в министерстве продовольствия и сельского хозяйства программа предусматривает принятие мер в нескольких сферах. Одна из них - политическая. Правительственным экспертам поручено проверить, насколько действующее законодательство способствует бережному отношению к продуктам питания. Но принимать, как, например, во Франции специальный закон, обязывающий супермаркеты отдавать непроданные пищевые товары благотворительным организациям, в Германии не будут.

В этом нет необходимости, пояснили корреспонденту DW в профильном министерстве, поскольку в Германии такая практика уже давно и успешно применяется. Каждый год немецкие благотворительные организации, по его данным, получают от примерно 30 тысяч супермаркетов более 260 тысяч тонн продуктов питания, которые они раздают неимущим. Во Франции же принятый с этой целью в 2016 году закон привел к увеличению таких объемов с 39 тысяч только до 46 тысяч тонн.

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Министерская программа предусматривает также оптимизацию процессов в производстве, расфасовке и транспортировке продуктов питания. Речь идет, в частности, о более мелких упаковках и меньших по объему, но зато более частых доставках пищевых продуктов в супермаркеты.

Кроме того, министр продовольствия и сельского хозяйства Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) намерена просветительскими мерами и переходом на "умные" цифровые упаковки добиться изменения поведения немецких потребителей.

В Германии часто путают указанный на товаре минимальный срок хранения того или иного пищевого продукта с максимальным сроком годности. Это приводит к тому, что на помойке очень часто оказываются даже нераспечатанные упаковки, в частности, молочных и мясных изделий. Эксперты же советуют вначале понюхать продукт или попробовать его на вкус, и только при неудовлетворительном результате - выбрасывать.

Наконец, министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии настоятельно рекомендует потребителям перед походом в магазин непременно составлять список необходимых покупок и не идти за продуктами питания на голодный желудок.

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    Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат


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