 В ФРГ намерены запретить пластиковые пакеты с 2020 года | Новости из Германии о Германии | DW | 06.09.2019

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Германия

В ФРГ намерены запретить пластиковые пакеты с 2020 года

Министерство охраны окружающей среды ФРГ разработало законопроект, запрещающий даже биоразлагаемые пакеты. За нарушения торговцам будет грозить штраф до 100 тысяч евро.

Пластиковые пакеты

Министерство охраны окружающей среды ФРГ разработало законопроект о запрете пластиковых пакетов уже с 2020 года, сообщили в пятницу, 6 сентября, газета Bild и агентство dpa со ссылкой на копии этого документа, находящиеся в их распоряжении. Цель - изъять из сферы торговли любые пластиковые пакеты, в том числе биоразлагаемые.

По словам министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свеньи Шульце (Svenja Schulze), слова которой приводит dpa, подобные пакеты перегнивают отнюдь не точно так же, как настоящие биоотходы.

За нарушение правил магазинам будут грозить штрафы в размере до 100 тысяч евро. По сообщению Bild, исключение будет сделано для прочных многразовых сумок и тонких отрывных пакетиков для овощей и фруктов, поскольку их запрет, по мнению авторов законопроекта, может привести лишь к большему расточительству.

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Германия уже выполнила нормативы ЕС

Разработанный министерством законопроект отправлен на согласование профильным ведомствам и может вступить в силу уже в первом полугодии 2020 года. За ним последует шестимесячный переходный период для ликвидации запасов уже имеющихся пластиковых пакетов.

Еще в 2016 году представители торговли и правительства ФРГ договорились сократить использование пластиковых пакетов. С тех пор многие магазины либо полностью отказались от них, либо взимают за них плату у покупателей.

Это привело к снижению спроса на пластиковые пакеты: если в 2016 году на каждого покупателя приходилось 45 пластиковых пакетов, то в 2018 году - 24. Это означает, что Германия уже выполнила установленный ЕС норматив, согласно которому к концу 2025 года на каждого человека не должно приходиться более 40 пакетов в год.

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    Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат


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