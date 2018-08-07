 В ФРГ мать и ее сожитель осуждены за сексуальное насилие над ребенком | Новости из Германии о Германии | DW | 07.08.2018

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Германия

В ФРГ мать и ее сожитель осуждены за сексуальное насилие над ребенком

За принуждение к проституции, производство детской порнографии и сексуальное насилие над мальчиком его мать и ее гражданский муж в Германии приговорены к многолетним срокам лишения свободы.

Обвиняемые и их адвокаты в суде во Фрайбурге

Обвиняемые и их адвокаты в суде во Фрайбурге

В городе Фрайбурге на юге Германии во вторник, 7 августа, завершился судебный процесс по делу о сексуальном насилии над мальчиком, которому недавно исполнилось 10 лет. Мать мальчика, 48-летняя Беррин Т., приговорена к 12,5 годам тюремного заключения. Ее сожитель Кристиан Л. получил 12 лет тюрьмы с последующим превентивным заключением. Кроме того, пара должна выплатить мальчику компенсацию в 30 тысяч евро.

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Суд признал обоих виновными в развратных действиях, изнасиловании, принуждению к проституции и производстве детской порнографии. Суд счел доказанным, что мать и ее сожитель сами многократно сексуально надругались над ребенком, а с 2015 по 2017 годы предлагали его мужчинам для секса за деньги в даркнете - анонимной и защищенной части интернета. Оба обвиняемых признали свою вину. Кристиан Л., который ранее уже был приговорен за педофилию, сам попросил суд отправить его в превентивное заключение по истечении основного срока заключения.

Сторона обвинения сообщила о 60 случаях насилия - принудительной проституции и других тяжких сексуальных преступлениях. Ранее суд во Фрайбурге приговорил по этому же делу четырех мужчин к различным срокам лишения свободы за сексуальные действия с мальчиком. Последнее решение - в отношении 33-летнего испанца - суд огласил 6 августа, подсудимый был приговорен к 10 годам лишения свободы и выплате 18 тысяч евро компенсации. По данным суда, он несколько раз приезжал в Германию, чтобы сексуально надругаться над ребенком. 

О преступлениях стало известно в начале нынешнего года. С тех пор мальчик живет в приемной семье. По словам его адвоката, с учетом всего произошедшего ребенок чувствует себя сейчас хорошо.

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    Автор: Никита Баталов


 

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