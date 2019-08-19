В ФРГ лишь каждый четвертый поддерживает санкции против России

Через пять лет после введения санкций ЕС против России в конфликте вокруг Украины, штрафные меры против Москвы безоговорочно поддерживают менее четверти немцев, свидетельствуют данные пороса, проведенного социологическим институтов YouGov по заказу агентства dpa. Согласно результатам, обнародованным во вторник, 20 августа, лишь 23 немцев выступают за сохранение санкций против России в полном объеме.

В то же время более половины немцев выступают за отмену санкций ЕС против Москвы. Из них 21 процент высказывается за незамедлительную отмену штрафных мер, а 32 процента - за поэтапную.

Меньше всего сторонников санкций против России - на востоке ФРГ. Так в федеральной земле Саксония-Анхальт санкции поддерживают лишь 8 процентов населения, в Бранденбурге - 11 и в Саксонии - 12 процентов.

Российская угроза

Опрос, проведенный YouGov, также показал, что лишь 40 процентов немцев ощущают угрозу со стороны России, несмотря на резкое ухудшение отношений между НАТО и Москвой. 50 процентов опрошенных заявили, что они не ощущают никакой угрозы со стороны России.

Большая часть санкций ЕС против России была введена 31 июля 2014 года из-за аннексии полуострова Крым и кровопролитного конфликта на востоке Украины. В конце июля 2019 года срок их действия был продлен до конца января 2020 года.

Россия в ответ ввела контрсанкции против Евросоюза. По оценкам Восточного комитета немецкой экономики, ущерб, понесенный обеими сторонами, составляет сотни миллиардов евро.

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