В ФРГ зафиксирован максимальный спад производства за послевоенный период

В апреле текущего года в немецкой промышленности зафиксирован максимальный спадв послевоенной истории. По сравнению с мартом производство в реальном секторе в апреле сократилось на 17,9 процента, сообщило в понедельник, 8 июня, Федеральное статистическое ведомство. По сравнению с апрелем прошлого года промышленное производство сократилось на 25,3 процента.

Такое развитие связывают с ограничительными мерами, введенными в стране в конце марта для борьбы с эпидемией коронавируса. Свою роль сыграла остановка конвейеров на несколько недель в большинстве автомобильных концернов, в результате чего падение производства в автомобильной отрасли в апреле достигло 74,6 процента. Производство промышленных полуфабрикатов упало на 13,8 процента, потребительских товаров - на 8,7 процента, промышленного оборудования - на 35,3 процента. Меньше всего пострадала строительная отрасль (-4,1 процента).

В отраслях промышленности, ориентированных на экспорт, в апреле заказы сократились на 25,3 процента по сравнению с мартом. Компании ожидают, что в ближайшие три месяца производство продолжит сокращаться, однако меньшими темпами. Соответствующий барометр мюнхенского Института экономических исследований ifo в мае изменился с -51 до -21,4 балла. Как заметил эксперт ifo Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe), это самый значительный рост показателя с момента воссоединения Германии, но он означает всего лишь, что рецессия резко замедляется.

При этом отрицательный тренд в реальном секторе немецкой экономики начался еще в феврале, когда по сравнению с предыдущим месяцем производство сократилось на 9,2 процента, и продолжился в марте (-8,9 процента).

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