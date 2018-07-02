 В ФРГ задержана предполагаемая сторонница ИГ | Новости из Германии о Германии | DW | 02.07.2018

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Германия

В ФРГ задержана предполагаемая сторонница ИГ

В Эль-Фаллудже и Мосуле гражданка Германии Дженнифер В. осуществляла патрулирование в составе джихадистской "полиции нравов".

Федеральная прокуратура Германии задержала в округе Швабия федеральной земли Бавария  27-летнюю гражданку ФРГ Дженнифер В. (Дженнифер W.), подозреваемую в том, что она состояла в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом в понедельник, 2 июля, сообщили представители прокуратуры в Карлсруэ.

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Правоохранительные органы провели обыск квартиры задержанной в Фехте (земля Нижняя Саксония). По данным полиции, в 2014 году подозреваемая побывала на территории Турции и Сирии, после чего въехала в Ирак, где присоединилась к ИГ. В Эль-Фаллудже и Мосуле она осуществляла патрулирование в составе джихадистской "полиции нравов". В ее задачи, в частности, входил контроль за соблюдением "дресс-кода" ИГ. Женщины, одетые слишком легкомысленно или использующие косметику, подвергались в Ираке наказанию плетьми. 

В конце 2016 года Дженнифер В. подала заявление в посольство ФРГ в Анкаре на получение новых документов, удостоверяющих личность. Турецкие службы безопасности задержали ее и депортировали в Германию. С этого момента Дженнифер В., по данным правоохранителей, искала возможность вернуться в контролируемые ИГ районы.

Смотритетакже:

  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Наблюдение за врагом

    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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