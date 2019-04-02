 В ФРГ жертвами сексуального насилия ежедневно становятся 40 детей | Новости из Германии о Германии | DW | 06.06.2019

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Германия

В ФРГ жертвами сексуального насилия ежедневно становятся 40 детей

В 2018 году сексуальному насилию в Германии подверглись более 14 600 детей, сообщило Федеральное ведомство по уголовным делам. Еще 136 детей были убиты, 63 из них - преднамеренно.

Ребенок подвергается насилию

В Германии ежедневно подвергаются сексуальному насилию в среднем 40 детей. В целом, в 2018 году в полицию ФРГ было подано 14 606 заявлений о сексуальном насилии в отношении детей - на шесть процентов (800 случаев) больше, чем в 2017 году, сообщил глава Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch) в четверг, 6 июня, в Берлине на презентации полицейской криминальной статистики в отношении несовершеннолетних.

По словам Мюнха, преступники - преимущественно мужчины из ближайшего окружения детей. Из жертв сексуального насилия две трети - девочки. Уровень раскрываемости составил 80 процентов. В полицейской статистике, однако, учтены лишь официально зарегистрированные уголовные дела. Эксперты полагают, что реальное число жертв сексуального насилия среди детей значительно выше.

Контекст

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Детская порнография

По фактам производства, владения и распространения детской порнографии в 2018 году было заведено 7 449 дел - на 14 процентов больше, чем в 2017 году. "Центральную роль в распространении детской порнографии играет интернет - сексуальное насилие продолжается на виртуальном уровне", - констатировал Мюнх.

Глава BKA также сообщил, что в минувшем году в Германии было убито 136 детей, 63 из них - преднамеренно. Еще в 98 случаях покушений на убийство дело не дошло до гибели ребенка.

Председатель организации в защиту детей Deutsche Kinderhilfe Райнер Беккер (Rainer Becker) заявил на презентации доклада, что необходимо уделять больше внимания таким потенциально опасным факторам, как психические расстройства, алкогольная и другие виды зависимости у родителей. Со своей стороны профессор педагогики Катинка Бекман (Kathinka Beckmann) раскритиковала слабые места в сфере защиты детей, указав на такие серьезные проблемы, как нехватка персонала в ведомствах по делам детей и юношества и отсутствие в них инстанций для подачи жалоб.

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    Автор: Никита Баталов


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