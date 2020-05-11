В ФРГ в 2019 году зафиксировано около 1350 правоэкстремистских преступлений

В 2019 году в Германии минимум 2000 человек стали жертвами насилия со стороны правых экстремистов, расистов или антисемитов. Об этом во вторник, 12 мая, сообщила Юдит Порат (Judith Porath) из Объединения консультационных центров для жертв этих видов насилия.

По ее словам, в целом статистика позволяет говорить о примерно пяти пострадавших в день, всего же за указанный период было зарегистрировано порядка 1350 подобных преступлений.

Данные по восьми федеральным землям

Юдит Порат уточнила, что приводимые ей цифры касаются так называемых новых федеральных земель на востоке Германии, включая Берлин, а также Шлезвига-Гольштейна и Северного Рейна - Вестфалии на западе ФРГ. По словам эксперта, по сравнению с 2018 годом отмечено снижение количества правонарушений примерно на 10 процентов. В то же время степень угрозы со стороны правых экстремистов и террористов усилилась, констатировала Порат.

С момента воссоединения Германии в 1990 году от рук правых экстремистов, согласно официальным данным, погибли 94 человека. DW ранее составила хронологию этих преступлений.

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