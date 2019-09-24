В ФРГ вырастут скидки на электромобили

Власти Германии хотят сделать приобретение автомобилей с электрическим двигателем доступней и привлекательнее. Поэтому существующие сегодня в стране скидки на покупку электромобилей, каталожная стоимость которых не превышает 40 тысяч евро, вырастут с четырех до шести тысяч евро. На гибридные модели будет распространяться скидка в размере 4500 евро вместо нынешних 3000. Об этом вечером в понедельник, 4 ноября, договорились представители автоиндустрии и правительства ФРГ на встрече в Берлине.

При покупке электромобиля стоимостью более 40 тысяч евро клиент будет получать субсидию в размере 5000 евро. В случае гибридных моделей в том же ценовом сегменте скидка составит 4000 евро. При этом получать скидки будут, как и впредь, лишь те, кто покупает машины стоимостью не больше 60 тысяч евро.

Скидки на покупку электромобилей в ФРГ

Расходы на предоставляемые скидки будут нести в равной мере автопромышленники и государство, было решено в ходе "автосаммита", в котором приняли участие канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), ряд министров и глав федеральных земель, а также руководители автоконцернов, компаний-поставщиков запчастей, Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) и представители профсоюзов.

Изначально скидки на автомобили на электротяге были введены в Германии около трех лет назад. Ожидается, что срок предоставления скидок на покупку электромобилей и авто с гибридным приводом будет продлен до 2025 года (до сих пор предполагалось, что он истечет уже в 2020 году).

Еще одной важной темой на "автосаммите" стало расширение в Германии сети колонок для подзарядки электромобилей. Планируется, что до 2030 года в ФРГ ежегодно будут сходить с конвейера десять миллионов электромобилей.

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